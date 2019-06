"Jedno z najbardziej emocjonujących przeżyć w moim życiu!". Ambasador Mosbacher w F-16

"Lot F-16 był jednym z najbardziej emocjonujących przeżyć w moim życiu!" - napisała w środę na Twitterze ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher. Opublikowała film, przedstawiający przygotowania do lotu. - Trochę się denerwuję, ale to jeden z najlepszych samolotów na świecie i lecę z amerykańskim pilotem najwyższej klasy, więc czuję się świetnie - mówi ambasador w krótkim wideo.

Amerykańska ambasador odwiedziła w poniedziałek 31 Bazę Lotnictwa Taktycznego w poznańskich Krzesinach. Została tam zaproszona, aby odbyć lot samolotem F-16.

W środę w mediach społecznościowych ambasador opublikowała film, w którym pokazuje swoje przygotowania przed lotem i opowiada o towarzyszących jej emocjach.

Mosbacher: chcemy mieć pewność, że Polska już zawsze pozostanie wolna i niezależna "What a thrill! (Co za dreszczyk emocji! - red.) Lot F-16 był jednym z najbardziej emocjonujących przeżyć w moim życiu! Już niedługo polscy piloci będą latać również najnowocześniejszymi samolotami F-35, co podniesie zdolności obronne Polski, czyli bezpieczeństwo Polski, a silna Polska to silne USA" - napisała na Twitterze.

W krótkim wideo Mosbacher opowiadała, że jest "bardzo podekscytowana" przed lotem F-16.

- Trochę się denerwuję, ale to jeden z najlepszych samolotów na świecie i lecę z amerykańskim pilotem najwyższej klasy, więc czuję się świetnie - dodała ambasador. Przedstawiając ujęcia, w których jest w samolocie, ambasador podkreśliła, że "to jest F-16, ale już wkrótce polscy piloci będą latać F-35".



- Jesteśmy szczęśliwi, że jesteśmy partnerami z Polską, jednym z naszych największych sojuszników - zapewniła.

What a thrill! Lot F-16 był jednym z najbardziej emocjonujcych przeżyć w moim życiu! Już niedługo polscy piloci będą latać również najnowocześniejszymi samolotami F-35, co podniesie zdolności obronne Polski, czyli bezpieczeństwo Polski, a silna Polska to silne USA. pic.twitter.com/X4H5kVWlIw — Georgette Mosbacher (@USAmbPoland) 19 czerwca 2019





Mosbacher o zakupie samolotów F-35

Przelot myśliwca F-35 nad Białym Domem. W ubiegłym tygodniu prezydent Duda i prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podpisali deklarację o współpracy obronnej w zakresie obecności sił zbrojnych USA na terytorium Polski. Stany Zjednoczone planują zwiększyć obecność wojskową w Polsce, ta trwała obecność ma w najbliższej przyszłości wzrosnąć o około tysiąc dodatkowych żołnierzy.

W trakcie Polska zadeklarowała także gotowość zakupu 32 wielozadaniowych samolotów bojowych piątej generacji F-35. Po ceremonii podpisania deklaracji o współpracy obronnej, prezydenci wraz z małżonkami obejrzeli pokaz myśliwca F-35, przelatującego nad Białym Domem.

W tracie swojej poniedziałkowej wizyty w bazie w Krzesinach Georgette Mosbacher zapytana o to, czy nie lepiej byłoby, by prezydent Duda odbył lot F-35, wyraziła przekonanie, że polski prezydent "może odbyć taki lot, kiedy tylko zechce". Podkreśliła przy tym, że zakup nowoczesnych samolotów z pewnością wzmocni bezpieczeństwo Polski. - Wszyscy znamy historię, chcemy mieć pewność, że Polska już zawsze pozostanie wolna i niezależna – powiedziała Mosbacher.

Źródło: PAP / PAP/Jakub Kaczmarczyk Ambasador Mosbacher odwiedziła w poniedziałek bazę w poznańskich Krzesinach