Przelot myśliwca F-35 nad Białym Domem. "Pomyślałem: coś się stało? Nie za szybko leci"

Po podpisaniu deklaracji o polsko-amerykańskiej współpracy obronnej prezydenci Andrzej Duda i Donald Trump wraz z małżonkami oglądali przelot myśliwca wielozadaniowego F-35. Swoimi wrażeniami z tego pokazu podzielił się prezydent USA. - Widzieliśmy znakomity przelot tego niezwykle nowoczesnego samolotu, przeleciał nad Białym Domem i nieomalże zatrzymał się w powietrzu. Pomyślałem: czy coś się stało? Nie za szybko leci. Ale był to po prostu element akrobacji - powiedział Trump.

To właśnie przelot myśliwca F-35 był niespodzianką przygotowaną przez prezydenta USA Donalda Trumpa, o której wcześniej informował między innymi szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Mówił, że gdyby tak się stało, "były to bardzo duży gest i duży wyjątek".

Prezydenci Duda i Trump podpisali deklarację o współpracy obronnej Polski i USA Prezydenci... czytaj dalej »

Trump: to był po prostu element akrobacji

- Polska zadeklarowała gotowość zakupu 32 samolotów F-35 - takich, jakie widzieliśmy właśnie przelatujące nad Białym Domem - podkreślił prezydent USA Donald Trump, dzieląc się wrażeniami z prezentacji myśliwców nad Waszyngtonem. - Widzieliśmy znakomity przelot tego niezwykle nowoczesnego samolotu, przeleciał nad Białym Domem i nieomalże zatrzymał się w powietrzu. Pomyślałem: czy coś się stało? Nie za szybko leci. Ale był to po prostu element akrobacji, jest to jeden z niewielu samolotów, które potrafią lądować pionowo. To jeden najwspanialszych myśliwców bojowych na świecie - dodał.

Głównym tematem środowych rozmów była sprawa amerykańskiej obecności militarnej w Polsce. Po tych rozmowach prezydenci Duda i Trump podpisali deklarację dotyczącą zwiększenia obecności wojskowej USA w Polsce.

Oglądaj Wideo: Fakty TVN "Jest porozumienie i otworzy ono nowy rozdział". Andrzej Duda z wizytą u Donalda Trumpa