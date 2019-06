30 lat po przełomowych wyborach. Tusk, Wałęsa i Dulkiewicz przemawiają na wiecu w Gdańsku





Foto: Adam Warżawa/PAP | Video: tvn24 Wiec z udziałem Dulkiewicz, Tuska, Wałęsy

W wtorek w 30 rocznicę wyborów 4 czerwca 1989 roku na gdańskim Długim Targu odbywa się wiec, w czasie którego głos zabiera między innymi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, szef Rady Europejskiej Donald Tusk i były prezydent Lech Wałęsa.

We wtorek przypada 30. rocznica pierwszych po latach komunizmu częściowo wolnych wyborów do parlamentu. Główne uroczystości związane z obchodami rocznicy odbywają się w Gdańsku. Tam we wtorek zorganizowana została debata "30 lat polskiej demokracji. Forum Obywatelskie" z udziałem byłych prezydentów, została także podpisana "Gdańska Deklaracja Wolności i Solidarności".

O godz. 17.30 na Długim Targu w historycznym centrum miasta rozpoczął się wiec, w czasie którego odegrany został hymn UE, a głos zabiorą szef Rady Europejskiej Donald Tusk, były prezydent Lech Wałęsa oraz prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Obchody 4 czerwca zakończy trzygodzinne muzyczne widowisko pt. "30 lat wolności", które odbędzie się na pl. Zebrań Ludowych.

"Cieszmy się, bo to nieprawdopodobne zwycięstwo" Niech dzisiejsi... czytaj dalej »

Cały dzień debat, imprez i warsztatów

Przez cały wtorek w ECS odbywa się też cykl debat organizowanych w ramach dwudniowego, rozpoczętego w poniedziałek Międzynarodowego Forum Obywatelskiego odbywającego się pod hasłem "1989–2019. Narodziny nowej Europy". Na Forum składa się dziewięć debat. Omawiane są na nich problemy dotyczące różnych dziedzin życia, w tym polityki, nauki, sztuki czy kultury.

4 czerwca jest ostatnim dniem funkcjonowania uruchomionej w sobotę tzw. Strefy społecznej zorganizowanej w ramach Święta.

W kilkunastu namiotach ustawionych na terenie sąsiadującym z ECS swoje stoiska ma ponad 200 organizacji pozarządowych z całego kraju prowadzących bardzo różnorodną działalność. Organizacje przygotowały liczne warsztaty, wykłady, debaty czy spotkania z m.in. ks. Adamem Bonieckim, Leszkiem Balcerowiczem, Agnieszką Holland, Szymonem Hołownią, Tomaszem Sekielskim i Lechem Wałęsą.

Organizację odbywających się w Gdańsku imprez składających się na Święto Wolności i Solidarności, wsparły finansowo samorządy województw mazowieckiego i wielkopolskiego, miasto Poznań, Sosnowiec i powiat poznański.