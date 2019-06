"Chcemy demokracji bez sporów pełnych nienawiści". Gdańska deklaracja wolności i solidarności

W trzydziestą rocznicę narodzin wolnej Polski my, obywatele Rzeczpospolitej, pomni zła, jakim było zamordowanie Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, łączymy się w nadziei na odnowę życia publicznego w naszej Ojczyźnie - tak rozpoczyna się "Gdańska deklaracja wolności i solidarności" podpisana we wtorek po południu w Gdańsku.

Tłum obecny na placu Solidarności, po wspólnym odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego, w południe przywitała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. Wspomniała, że uroczystości rocznicy 4 czerwca nie byłyby możliwe, gdyby nie wsparcie 80 tysięcy darczyńców oraz samorządów.

30 lat wolności. Najważniejsze wydarzenia w Gdańsku 30 lat temu, 4... czytaj dalej » Przypomniała także, że organizacja hucznych obchodów była marzeniem tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. - Uznał, że kiedy władze w naszej ojczyźnie, władze Rzeczpospolitej ignorują tak ważną rocznicę, to odpowiedzialność za jej świętowanie spada na wspólnoty samorządowe – wspominała Dulkiewicz. Cieszyła się, że to marzenie zostało spełnione.

"Cześć i chwała bohaterom"

Wezwała także w ten szczególny dzień do "przemiany każdego z was". Uśmiech, życzliwość, zaangażowanie – wyliczała cechy, których często Polakom brakuje w codziennym życiu. - Szukajmy tego, co łączy, a nie tego, co dzieli – apelowała.

Wspomniała także o tych, bez których nie doszłoby do przemian w Polsce w 1989 roku. - Cześć i chwała bohaterom wolnej Polski – wołała, a tłum odpowiedział jej jak echo.

- Naszą powinnością jest pamiętać (…). W historii kryje się prawda o tym, dokąd mogą nas zaprowadzić żądza władzy, nienawiść, kłamstwo, łamanie zasad praworządności – kontynuowała.

Po przemówieniu prezydent Gdańska na scenę wyszła aktorka Krystyna Janda i odczytała Gdańską Deklarację Wolności i Solidarności. Jej pełna treść na zdjęciu poniżej.

Swoje podpisy na dokumencie złożyli m.in.: Aleksandra Dulkiewicz, Donald Tusk, Bronisław Komorowski.

Jako pierwszy swój podpis złożył prezydent Lech Wałęsa. Potem Aleksander Kwaśniewski, Bronisław Komorowski i Donald Tusk.

Po tym zrobiono wspólne zdjęcie i zaproszono do degustacji tortu z okazji 30. urodzin polskiej demokracji.

W trzydziestą rocznicę narodzin wolnej Polski my, obywatele Rzeczpospolitej, pomni zła, jakim było zamordowanie Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, łączymy się w nadziei na odnowę życia publicznego w naszej Ojczyźnie.

Ciesząc się z Niepodległości odzyskanej w 1989 roku, składamy hołd tym wszystkim, którym ją zawdzięczamy, jak i tym, którzy zakotwiczyli nasz kraj w Unii Europejskiej.

Świadomi więzi łączących nas z Europą, opowiadamy się po stronie tradycji demokratycznych, wolnych od fanatyzmu narodowego czy wyznaniowego.

Dumni z Sierpnia 1980 roku, który zaczął się w Gdańsku, jak i wierni dokonaniom Solidarności pod przywództwem Lecha Wałęsy, nawiązujemy do tego dziedzictwa, by wartości, które nas jednoczyły, były na powrót urzeczywistniane.

Nadzieję na odnowę pokładamy w wolności, solidarności i samorządności, które uznajemy za fundamenty nowego początku.

Chcemy, aby wolni obywatele, równi w prawach i powinnościach, mogli nie tylko solidarnie wspierać jedni drugich, ale też samorządnie kształtować przyszłość zarówno lokalnych wspólnot, jak i całego kraju.

Poszanowanie i upowszechnianie tych wartości będzie najlepszą praktyką polskiej demokracji i obywatelskości, a także rękojmią pomyślności Rzeczpospolitej, która jest wspólnym domem wszystkich obywateli.

Chcemy demokracji bez sporów pełnych nienawiści.

Chcemy sfery publicznej wolnej od kłamstwa.

Chcemy budować naszą wspólną przyszłość w duchu dialogu.

Chcemy lepszej polityki. GDAŃSKA DEKLARACJA WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

Wiec z prezydentami

O godz. 17:30 na Długim Targu w historycznym centrum miasta odbędzie się wiec, w czasie którego odegrany zostanie hymn Europy, a głos zabiorą szef Rady Europejskiej Donald Tusk, b. prezydent Lech Wałęsa oraz prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Obchody 4 czerwca zakończy trzygodzinne muzyczne widowisko pt. "30 lat wolności", które odbędzie się na pl. Zebrań Ludowych. Na scenie gościć będzie dziesięć zespołów muzycznych, 15 solistów, chóry i aktorzy. Zabrzmią m.in. utwory zespołów Perfect, Dżem, Oddział Zamknięty, Lady Pank, Mr Zoob oraz Krystyny Prońko i Macieja Maleńczuka. Pojawią się też m.in. Kayah, Kasia Kowalska, Raz Dwa Trzy, Kamil Bednarek, Krzysztof Zalewski, Piotr Cugowski i Michał Szpak.

"Cieszmy się, bo to nieprawdopodobne zwycięstwo" Niech dzisiejsi... czytaj dalej » Wczesnym popołudniem w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej na gdańskiej Ołowiance zaplanowano spotkanie około tysiąca polskich samorządowców. Zapowiadając to wydarzenie, organizatorzy sygnalizowali, że w jego trakcie mają zostać "wypracowane podwaliny pod pewne rewolucyjne zmiany, które doprowadzą do tego, żeby samorządy mogły być coraz bliżej mieszkańców".

Debaty przez cały dzień

Przez cały wtorek w ECS odbywa się też cykl debat organizowanych w ramach dwudniowego, rozpoczętego w poniedziałek Międzynarodowego Forum Obywatelskiego odbywającego się pod hasłem "1989–2019. Narodziny nowej Europy". Na Forum składa się dziewięć debat. Omawiane są na nich problemy dotyczące różnych dziedzin życia, w tym polityki, nauki, sztuki czy kultury.

4 czerwca będzie ostatnim dniem funkcjonowania uruchomionej w sobotę tzw. Strefy społecznej zorganizowanej w ramach Święta. W kilkunastu namiotach ustawionych na terenie sąsiadującym z ECS swoje stoiska ma ponad 200 organizacji pozarządowych z całego kraju prowadzących bardzo różnorodną działalność. Organizacje przygotowały liczne warsztaty, wykłady, debaty czy spotkania z m.in. ks. Adamem Bonieckim, Leszkiem Balcerowiczem, Agnieszką Holland, Szymonem Hołownią, Tomaszem Sekielskim i Lechem Wałęsą.

Rocznica, która ma łączyć

Różnego rodzaju działania społeczne i kulturalne prowadzone są też od 1 do 4 czerwca na dwóch zlokalizowanych w centrum Gdańska skwerach - Świętopełka i Kobzdeja. Prezentowane tam są wystawy - m.in. fotograficzna i ekspozycja plakatów. Odbywają się różnego rodzaju spotkania, warsztaty, koncerty i spotkania z dziennikarzami, pisarzami czy imigrantami.

Pełen program wszystkich zdarzeń, które złożą się na obchody, znaleźć można na stronie www.2019gdansk pl.

Organizację odbywających się w Gdańsku imprez składających się na Święto Wolności i Solidarności, wsparły finansowo samorządy województw mazowieckiego i wielkopolskiego, miasto Poznań, Sosnowiec i powiat poznański.

