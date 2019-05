Czarnecki o Tusku: próba powrotu do polityki przez bon moty, jakieś grepsy, złośliwostki

Foto: PAP/Rafał Guz Video: tvn24

"Przyznaję się bez bicia, oglądam "Grę o tron'"

03.05.| Tusk pytał też: "czy naprawdę okażemy się mądrzy po szkodzie" i czy stracimy to, co już wywalczyliśmy, przez brak poszanowania prawa i ludzi o innych poglądach. - Polityka jest konkurencją, ale nie może być walką na śmierć i życie. To nie może być tak, jak to pole bitwy Winterfell, przyznaje się bez bicia oglądam "Grę o tron". Nie wiem czy to będzie spoiler, ale jedno wiem na pewno: że jeśli nie znajdziemy sposobu na ograniczenie agresji w Polsce, to może się to skończyć taką konfrontacją, jak w "Grze o tron" z Królem Nocy. Nie mówię, że mam w głowie jakiegoś polskiego polityka, że on jest Królem Nocy. To nie ten problem. Chodzi raczej o uniknięcie logiki, w której jeden za wszelką cenę musi wykończyć drugiego - stwierdził Tusk.

»