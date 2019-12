System "samoistnie się rozpada". "Żadna grupa polityczna nie udźwignęła tego ciężaru"

Jako młodzi ludzie chcieliśmy zmienić trochę tę rzeczywistość - podkreślał w "Faktach po Faktach" Tomasz Karauda z Porozumienia Rezydentów, przypominając protest młodych lekarzy sprzed dwóch lat. Profesor Cezary Szczylik, onkolog, przyznał, że od tej pory "nie zmieniło się nic" i "żadna grupa polityczna nie udźwignęła ciężaru reformowania systemu opieki zdrowotnej". Obaj odnieśli się również do informacji tvn24.pl, według których Stanisław Karczewski jako senator i wicemarszałek Senatu podczas bezpłatnego urlopu w szpitalu pełnił tam płatne dyżury.

Goście poniedziałkowych "Faktów po Faktach" w TVN24 powrócili do protestu lekarzy rezydentów z października 2017 roku. Rezydenci domagali się wówczas między innymi wzrostu nakładów na ochronę zdrowia.

"Widzimy, że właściwie nie ma już ani jednego szpitala, który miałby dodatni wynik finansowy"

- Obserwując moją codzienną pracę, moich kolegów i koleżanki w pracy, widzę, że nie zmieniło się nic. Powiedziałbym, że jest nawet gorzej - ocenił profesor Cezary Szczylik, onkolog z Europejskiego Centrum Zdrowia w Otwocku.

"Unika się tematu"

Zaznaczył, że nie chciałby narzekać w programie, tylko chciałby, "żeby zacząć publicznie rozmawiać o tym, w jaki sposób wspólnie usiąść do rozwiązywania problemu, który wydaje się być problemem nierozwiązywalnym".

- Do tej pory nie poradziła sobie z tym żadna partia polityczna i to najwyższa pora, aby namówić do pewnej zgody narodowej na temat rozmawiania o naprawieniu systemu opieki zdrowotnej - przekonywał.

Według niego "unika się tematu, bo trzeba powiedzieć, że ma się na to konkretny pomysł".

- Jestem onkologiem. Widzę, co się dzieje w gabinetach lekarskich, jeżdżę po Polsce i słyszę, że koleżanki i koledzy mają 30, 50, 70 pacjentów dziennie z chorobą nowotworową - zwrócił uwagę profesor Szczylik. Tłumaczył, że taka choroba "wymaga uwagi, empatii, ogromnej wiedzy i nie mogą być to dwie minuty" poświęcone pacjentowi.

- Bardzo często powtarzam, że nie wolno nam - a zwłaszcza politykom - mówić, że jesteśmy w czołówce [Europy, pod względem nakładów na ochronę zdrowia - przyp. red.], kiedy tak naprawdę według bardzo starannych ankiet, (...) w Europie umieszczono nas na 27. miejscu, a w krajach Unii Europejskiej na 22. na 23 - podkreślił.

- Za nami jest tylko Łotwa, mówiąc o nakładach procentowych, które państwo daje na system opieki zdrowotnej - zaznaczył gość TVN24.

- Mamy do czynienia z demotywatorami, jeżeli chodzi o pracę - dodał. - Średnia wieku chirurgów to 56 lat, średnia wieku pielęgniarek to 52 lata - wyliczał profesor Szczylik.

Podkreślił jednocześnie, że system opieki zdrowotnej "samoistnie się rozpada". - Jak do tej pory żadna grupa polityczna nie udźwignęła ciężaru reformowania systemu opieki zdrowotnej - powiedział. - To nie jest proste zadanie, które można rozwiązać w ciągu kilku sekund - dodał.

Przypomniał, że prezydent Andrzej Duda "nie zająknął" się dotychczas na ten temat.

Powrót do strajku rezydentów. "Udało się poprawić spojrzenie ludzi na lekarzy"

Tomasz Karauda z Porozumienia Rezydentów wyjaśnił, że "młodzi ludzie, którzy wchodzą na rynek pracy, chcą przede wszystkim pracować na wymarzonej specjalizacji".

- Jeżeli kolejki do zdobycia wymarzonej specjalizacji są tak długie, że muszą wyjeżdżać za granicę, to trudno się dziwić, że tracimy tych młodych ludzi - zwracał uwagę.

- Jako młodzi ludzie chcieliśmy zmienić trochę tę rzeczywistość - mówił, przypominając protest lekarzy rezydentów sprzed dwóch lat. - To nie jest tak, że wybrała się grupa awanturników, którzy chcieli mieć dla siebie jak najwięcej. Zaczynaliśmy od kulturalnych rozmów i prawie wszystkie były utajnione albo nigdy nie weszły w życie. Uścisnęliśmy sobie ręce i to był koniec - powiedział.

Czy według niego się coś zmieniło? - Kilka rzeczy udało się wygrać. Na pewno poprawić spojrzenie ludzi na lekarzy i skonsolidować trochę środowisko lekarskie w walce o lepszą ochronę zdrowia - podkreślił Karauda.

- Ludzie nam uwierzyli, że nie walczymy o siebie, o przysłowiową kasę, tylko o lepsze warunki - zaznaczył.

Zachowanie Karczewskiego to "podwójny standard"

Goście "Faktów po Faktach" odnieśli się również do informacji tvn24.pl o Stanisławie Karczewskim, który jako senator, a potem wicemarszałek Senatu, w latach 2009-2015 zarobił ponad 400 tysięcy złotych, odbywając płatne dyżury w szpitalu, w którym był na bezpłatnym urlopie na czas wykonywania mandatu senatora.

Z dokumentów, do których dotarliśmy, wynika, że Ministerstwo Zdrowia uznało taką sytuację za niedopuszczalną. Podobną opinię wyrazili eksperci oraz Główny Inspektor Pracy.

Karczewski tłumaczył tvn24.pl, że "działał w pełnym przekonaniu, że wszystko odbywa się zgodnie z prawem".

- Człowiek wart jest tyle, ile warte są jego słowa - skomentował Karauda. - Z czasem te rzeczy wychodzą na wierzch i okazuje się, że za pięknymi słowami czasem idzie marna praktyka - skomentował.

- Jest nam przykro, bo te słowa były skierowane do nas - dodał lekarz, odnosząc się do wypowiedzi ówczesnego marszałka Senatu, który w czasie protestu lekarzy rezydentów mówił o pracy dla idei.

Karczewski w październiku 2017 roku mówił, że "myślenie o pieniądzach nie jest najważniejsze w życiu". - Sam w tej chwili, jako marszałek Senatu, zarabiam zdecydowanie mniej, niż bym zarabiał, jako dyrektor czy ordynator szpitala. Naprawdę warto pracować dla jakiejś idei, a nie tylko myśleć o pieniądzach - przekonywał wtedy.

Profesor Szczylik ocenił, że takie zachowanie to "podwójny standard". - To o tyle przykre, że młodych lekarzy wychowują autorytety. I tak, jak są uczeni, jakie daje się im przykłady, takimi potem będą lekarzami. Dlatego powinniśmy się bronić przed łatwym osądzaniem młodych ludzi, którym trzeba pomagać, a nie karcić - podsumował gość "Faktów po Faktach".

