Minister finansów Teresa Czerwińska nie jest wzięta na ministra finansów z ulicy, jest naukowcem, jest człowiekiem, który finansami zajmował się przez wiele lat. Sama mówiła, że jest bardzo przywiązana do stabilizacyjnej reguły wydatkowej, która została wprowadzona do ustawy o finansach publicznych w 2013 roku - mówił w "Kropce nad i" w TVN24 Marek Borowski. Senator przyniósł do studia "Kropki nad i" wzór reguły wydatkowej.

Senator Marek Borowski zaznaczył, że informacja o dymisji Teresy Czerwińskiej została zdementowana przez rzecznika Ministerstwa Finansów. - Faktem jest, że pani minister Czerwińska rzeczywiście nie pojawia się z komunikatami, chociaż jest obecna. Była obecna na radzie ministrów, a tego samego dnia odbyła się konferencja, gdzie prezentowano tę piątkę Kaczyńskiego - dodał. Zamieszanie wokół minister finansów. "Zapadła się pod ziemię" Minister finansów... czytaj dalej »

W ostatnich dniach pojawiły się doniesienia, że minister finansów Teresa Czerwińska miałaby odejść z rządu. W środę portal wPolityce, powołując się na własne źródła podał, że Czerwińska pod koniec lutego w rozmowie z premierem Mateuszem Morawieckim podała się do dymisji, jednak ten jej nie przyjął.

Miało to mieć miejsce kilka dni po ogłoszeniu przez Jarosława Kaczyńskiego tzw. nowej piątki PiS, czyli m.in. rozszerzenia programu 500+ na pierwsze dziecko, tzw. trzynastej emerytury czy zwolnienia z PIT osób przed 26. rokiem życia, która wiąże się ze znacznie zwiększonymi wydatkami z budżetu.

Jak wyjaśnił, "celem reguły wydatkowej jest stabilizacja finansów publicznych, czyli takie działanie, żeby w okresach dobrej koniunktury nie przesadzić z wydatkami, w okresach gorszej koniunktury trochę wspomagać popyt".

- Tego rodzaju skok wydatkowy, jaki zaplanował premier Morawiecki z prezesem Kaczyńskim na przyszły rok, te ponad 40 miliardów złotych oznacza z całą pewnością złamanie reguły wydatkowej - podkreślił.

Senator przyniósł do studia "Kropki nad i" wzór reguły wydatkowej.

Borowski pytany, co się stanie, jak ta reguła zostanie złamana, odparł: - Wyjście poza tę regułę, czyli zwiększenie tych wydatków, będzie zmniejszało wiarygodność Polski na rynku finansowym i międzynarodowym. Może to również podwyższyć koszt obsługi długu publicznego, czyli większe odsetki, które będziemy płacić, generalnie pogorszyć sytuację budżetu. Minister finansów nie chce się na to zgodzić, ja to rozumiem.

- Dla premiera Morawieckiego, który zdecydowanie gra w grę polityczną, chce wygrać wybory za wszelką cenę, utrzymać się, potem być może przejąć partię od prezesa Kaczyńskiego, to wszystko jest warte tego - powiedział Borowski.