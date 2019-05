"Cieszę się, że Pink Floyd jest rozwiązany, bo mieli płytę, na której też była tęcza"





Jesteśmy w państwie, w którym policja wjeżdża o godzinie szóstej czy o siódmej rano do kobiety do domu, która robi artystyczny performance - powiedział w "Kropce nad i" poseł Bartosz Arłukowicz (PO). Odniósł się do sprawy Elżbiety Podleśnej, autorki wizerunku Maryi i Dzieciątka z aureolami w kolorach tęczy, z którym plakaty były rozlepiane w Płocku. Została ona zatrzymana i usłyszała zarzut profanacji. Wiceminister Michał Wójcik (PiS) przekonywał, że "nie ma zgody na to, żeby wieszać (…) obraz Matki Boskiej na śmietnikach, na toaletach".

Elżbieta Podleśna została w poniedziałek zatrzymana przez policję. Przedstawiono jej zarzut dotyczący profanacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej. Przeprowadzono również przeszukanie jej mieszkania.

Zarzut profanacji wizerunku Matki Boskiej. "Będziemy bronić pani Podleśnej" Może liczyć na... czytaj dalej » Sprawa dotyczy rozlepienia w nocy z 26 na 27 kwietnia wokół płockiego kościoła św. Dominika - między innymi na koszach na śmieci i na przenośnych toaletach - plakatów oraz nalepek z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej, na których postaci Maryi i Dzieciątka otoczone zostały aureolami w kolorach tęczy.

"To obraża moje uczucia religijne"

W czwartek w "Kropce nad i" w TVN24 poseł Bartosz Arłukowicz (PO) i wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik (PiS) dyskutowali o sytuacji wokół zatrzymania Elżbiety Podleśnej.

Wiceminister pytany, czy jego zdaniem środki zastosowane wobec kobiety były adekwatne, odpowiedział, że "to policja decyduje o tym, czy zastosować taki środek jak zatrzymanie czy nie".

- Jeżeli wizerunek Matki Boskiej wiesza się po śmietnikach, po przenośnych toaletach, to naprawdę to obraża moje uczucia religijne - powiedział. Jego zdaniem obraża to także uczucia religijne "wielu milinów Polaków w naszym kraju".

Arłukowicz: sprawa jest bardzo poważna

W opinii posła Arłukowicza, sprawa zatrzymania Podleśnej jest "bardzo poważna". - Dzisiaj jesteśmy w państwie, w którym policja wjeżdża o (godzinie - red.) szóstej czy o siódmej rano do kobiety do domu, która robi artystyczny performance - powiedział gość "Kropki nad i".

Zarzut za Matkę Boską w tęczowej aureoli. Reaguje Helsińska Fundacja Praw Człowieka To sytuacja, w... czytaj dalej » - Wy nie interweniujecie jako państwo wtedy, kiedy narodowcy wieszają na szubienicy (fotografie - przyp. red.) ludzi, ale kiedy pojawia się tęcza w okolicy Matki Boskiej, to wjeżdżacie tej kobiecie do domu - dodał zwracając się do Wójcika.

Odniósł się do demonstracji, która odbyła się 25 listopada 2017 roku na placu Sejmu Śląskiego w Katowicach, gdzie zgromadziło się kilkudziesięciu przedstawicieli środowisk narodowych pod hasłem "Stop współczesnej Targowicy".

Kilku z nich stało z symbolicznymi szubienicami, na których powieszono zdjęcia sześciorga europosłów PO, którzy zagłosowali za rezolucją Parlamentu Europejskiego w sprawie praworządności w Polsce. Kilka dni po manifestacji katowicka prokuratura wszczęła śledztwo, które pod koniec zeszłego roku zostało przedłużone do maja.

- Macie jakąś tęczową obsesję - kontynuował Arłukowicz.



- Ja się nad tą tęczą i obsesją jako lekarz zastanawiałem i ja w sumie nawet się cieszę, że zespół Pink Floyd już jest rozwiązany, bo oni mieli taką płytę "Ciemniejsza strona księżyca" (The Dark Side of the Moon), tam też była tęcza - powiedział. I dodał: - Żebyście na nich też nie skoczyli.

W odpowiedzi na jego słowa wiceminister Wójcik przekonywał, że "nie ma zgody na to, żeby wieszać (…) obraz Matki Boskiej na śmietnikach, na toaletach".

Prokuratura w sprawie Podleśnej

Prokurator: zatrzymanie w sprawie profanacji było samodzielną decyzją policji W sprawie... czytaj dalej » We wtorek szef Prokuratury Rejonowej w Płocku Norbert Pęcherzewski mówił w rozmowie z TVN24, że decyzję o zatrzymaniu Podleśnej samodzielnie podjęła policja. - Prokurator w tej sprawie wydał jedynie postanowienia o przeprowadzeniu przeszukania jej osoby, jej samochodu, jej mieszkania - tłumaczył.

Z kolei sierżant sztabowa Marta Lewandowska, rzecznik policji w Płocku, zapewniała we wtorek: - Wykonaliśmy wszystkie czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kobieta została przesłuchana, został postawiony jej zarzut obrażania uczuć religijnych.

- Czynności w tej sprawie nadal trwają i nie udzielamy w tym zakresie więcej informacji - dodała. Dopytywana, czy policja nie ma sobie nic do zarzucenia w tej sprawie, Lewandowska powiedziała, że funkcjonariusze działali "zgodnie z obowiązującymi przepisami".