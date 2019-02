Magdziak-Miszewska: polski antysemityzm silniejszy niż izraelski antypolonizm

Video: Fakty o Świecie TVN24 BiS

Młynarski: w Izraelu panują stereotypy, że Polacy nienawidzą...

- Prawie każdy obywatel Izraela ma w rodzinie kogoś z Polski. I to jest niesamowite, bo to jest tak, że czasem się kogoś takiego spotka - powiedział w "Faktach o Świecie" TVN24 BiS Jan Młynarski, muzyk, a prywatnie syn Wojciecha Młynarskiego. Wypowiedział się on także na temat stereotypów o Polakach, z którymi można się zetknąć w Izraelu. - Dotyczą one głównie tego, że Polacy rzekomo nienawidzą Żydów - stwierdził i dodał od razu, że "to oczywiście jest nieprawdą".

