"Nigdy nie będziemy wiedzieć, co działo się wtedy w jego głowie"

Wokalista zespołu The Prodigy Keith Flint zmarł na skutek powieszenia, a w momencie śmierci miał w organizmie nieokreśloną ilość kokainy, alkoholu i kodeiny - wynika z ustaleń koronera. Nie ma jednak wystarczających dowodów, by stwierdzić, czy doszło do samobójstwa czy nieszczęśliwego wypadku.

Keith Flint został znaleziony martwy 4 marca w swoim domu w miejscowości Dunmow w hrabstwie Essex we wschodniej Anglii.

Nie żyje Keith Flint. Wokalista The Prodigy miał 49 lat Nie żyje... czytaj dalej » Jak informuje agencja Reutera, śledztwo w sprawie śmierci wykazało, że Flint zmarł na skutek powieszenia, a w jego organizmie znaleziono nieokreśloną ilość alkoholu, kokainy i kodeiny.

Starsza koroner z Essex Caroline Beasley-Murray powiedziała, że nie ma wystarczających dowodów, żeby stwierdzić czy było to świadome samobójstwo, czy nieszczęśliwy wypadek. Jednak jak poinformowała, wokół tej śmierci nie ma żadnych podejrzanych okoliczności ani nie były w nią zamieszane osoby trzecie.

- Nigdy nie dowiemy się, co się wydarzyło i co działo się wtedy w jego głowie - powiedziała, cytowana przez Press Association. - Był bardzo popularny, był kochany przez tak wielu fanów - dodała.

- Brałam pod uwagę samobójstwo. Dla jasności, musiałabym to stwierdzić na podstawie prawdopodobieństwa, że pan Flint podjął świadome działanie, wiedząc, że jego skutkiem będzie śmierć. Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, nie znalazłam wystarczających dowodów na to - powiedziała Beasley-Murray, tłumacząc decyzję o postanowieniu zakończenia swoich działań bez jednoznacznej konkluzji.

Określono przyczynę śmierci wokalisty The Prodigy Keith Flint,... czytaj dalej » Tzw. otwarte orzeczenie w brytyjskim prawie odnosi się do raportów z działań koronerów i przyjmuje się je w sytuacjach, w których jednoznaczne określenie przyczyn śmierci jest niemożliwe. Taka formuła końcowych wniosków z pracy koronera przyjmowana jest w większości przypadków samobójstw, w których motywacja zmarłego nie jest możliwa do ustalenia.

Koroner stwierdziła także, że nie ma wystarczających dowodów na to, że śmierć piosenkarza była efektem jego "wygłupów, które skończyły się okropnie źle".

Legenda muzyki elektronicznej

Flint był członkiem The Prodigy, legendy muzyki elektronicznej, nieprzerwanie od 1990 roku. Jego głos pojawia się między innymi na największych przebojach zespołu takich jak "Firestarter" i "Breathe".

Debiutancki album grupy "Experience" ukazał się w 1992 roku. Międzynarodowy rozgłos przyniosły The Prodigy albumy "Music for the Jilted Generation" i "The Fat of the Land". Według magazynu NME album "Fat Of The Land" z 1997 roku sprzedał się nakładem 10 milionów kopii. Wszystkie siedem albumów The Prodigy plasowało się na szczytach list przebojów na całym świecie.

Zespół, który w listopadzie ubiegłego roku wydał swój najnowszy krążek "No Tourists", w maju miał ruszyć w trasę po Stanach Zjednoczonych.