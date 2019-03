Określono przyczynę śmierci wokalisty The Prodigy

Keith Flint, legendarny wokalista The Prodigy, zmarł w wyniku powieszenia - wskazali śledczy, prezentując pierwsze wyniki sekcji zwłok mężczyzny. Pełny raport koronera ma zostać opublikowany 23 lipca.

Wokalista The Prodigy Keith Flint 4 marca został znaleziony martwy w swoim domu w miejscowości Dunmow w hrabstwie Essex we wschodniej Anglii. Policja już tego dnia zaznaczyła, że śmierć nie jest traktowana jako "podejrzana".

Nie żyje Keith Flint. Wokalista The Prodigy miał 49 lat Nie żyje... czytaj dalej » W poniedziałek biuro koronera hrabstwa Essex opublikowało wyniki sekcji zwłok Flinta.

Poinformowano, że jako "wstępną przyczynę śmierci" muzyka uznano powieszenie się. Zaznaczono jednak, że biuro nie dysponuje jeszcze pełnymi wynikami badań toksykologicznych 49-latka.

Pełna informacja o przyczynach śmierci Flinta zostanie podana do wiadomości 23 lipca - zdecydowano.

"Dziękuję za wszystkie słowa uznania"

Flint był członkiem The Prodigy, legendy muzyki elektronicznej, nieprzerwanie od 1990 roku. Jego głos pojawia się między innymi na największych przebojach zespołu takich jak "Firestarter" i "Breathe".

Debiutancki album grupy "Experience" ukazał się w 1992 roku. Międzynarodowy rozgłos przyniosły The Prodigy albumy "Music for the Jilted Generation" i "The Fat of the Land". Według magazynu NME album "Fat Of The Land" z 1997 roku sprzedał się nakładem 10 milionów kopii. Wszystkie siedem albumów The Prodigy plasowało się na szczytach list przebojów na całym świecie.

Zespół, który w listopadzie ubiegłego roku wydał swój najnowszy krążek pt. "No Tourists", w maju miał ruszyć w trasę po Stanach Zjednoczonych.

W niedzielę na oficjalnym koncie zespołu na Instagramie opublikowane zostało oświadczenie Liama Howletta, jednego z założycieli grupy. "Dziękuję za wszystkie słowa uznania, które nas naprawdę poruszyły i które podtrzymywały nas (na duchu - red.) przez ten tydzień" - napisał. Post zawiera zdjęcie jednego z angielskich graffiti, które przedstawia twarz Flinta wmalowaną w napis "Poison", tytułu jednego z największych hitów The Prodigy.



Thankyou people for all the tributes , they have really touched us and kept us going this week ,, This one is @ellwoodleo , brick lane London Town Massive respect Liam H #theprodigy Post udostępniony przez The Prodigy official (@theprodigyofficial) Mar 9, 2019