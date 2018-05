"Na dobre i złe. W bogactwie i ubóstwie. W zdrowiu i chorobie". Meghan i Harry są małżeństwem





»

Szósty w linii sukcesji do brytyjskiego tronu książę Harry oraz amerykańska aktorka Meghan Markle wzięli ślub. Uroczystość odbyła się w sobotę w kaplicy świętego Jerzego na zamku w Windsorze.

Książę Harry i Meghan Markle powiedzieli sobie "tak" 19 maja w kaplicy świętego Jerzego w Windsorze.

Zobacz relację z książęcego ślubu.

Serwis specjalny "Książęcy ślub"

Ceremonia rozpoczęła się w południe lokalnego czasu (13 naszego czasu). Wzięło w niej udział 600 osób, w tym około 30 członków rodziny królewskiej, na czele z królową Elżbietą II. Stawiły się też zaproszone gwiazdy: Elton John z mężem, Amal i George Clooneyowie, David i Victoria Beckham. - Kazanie wygłosił biskup amerykańskiego kościoła episkopalnego Michael Curry, a przysięgi małżeńskie odbierał od pary arcybiskup Canterbury Justin Welby.

Meghan Markle, która otrzymała tytuł księżnej Sussex, poprowadził od ołtarza książę Karol, o czym pałac Kensington poinformował dzień przed ślubem, gdy okazało się, że ojciec panny młodej, Thomas Markle, nie przyjedzie na uroczystość.

"Wszystko, co mam, tobie oddaję"

- Chciałbym, żebyście wzięli się za ręce i złożyli sobie przysięgi wobec Boga i ludu bożego - zwrócił się do pary arcybiskup Canterbury.

Wtedy najpierw Harry, a potem Meghan złożyli przysięgi. Ślubowali trwać przy sobie "na dobre i na złe, w bogactwie i biedzie, w zdrowiu i chorobie" oraz "miłość, póki śmierć nas nie rozłączy".

Podobnie jak Kate Middleton podczas ślubu z księciem Williamem w 2011 roku, a wcześniej księżna Diana podczas ślubu z księciem Karolem w 1981 roku, Meghan nie zobowiązała się w trakcie przysięgi do posłuszeństwa mężowi, co w przeszłości było tradycyjnym elementem uroczystości.

- Ciałem swoim wielbię ciebie, wszystko co mam, tobie oddaję, wszystkim, co mam z tobą się dzielę - mówiła para, wymieniając się obrączkami. Harry wsunął na palec Meghan obrączkę z walijskiego złota, jego obrączka jest natomiast zrobiona z platyny. W przeciwieństwie do swojego starszego brata, Harry będzie nosił obrączkę małżeńską.

Książęcy Ślub

Książęcy Ślub Fot. TOBY MELVILLE / POOL / PAP / EPA

Książęcy Ślub Fot. TOBY MELVILLE / POOL / PAP / EPA

Książęcy Ślub Fot. TOM NICHOLSON / PAP / EPA

Książęcy Ślub Fot. Andy Rain / PAP / EPA

Książęcy Ślub Fot. FACUNDO ARRIZABALAGA / PAP / EPA

Książęcy Ślub Fot. FACUNDO ARRIZABALAGA / PAP / EPA

Książęcy Ślub Fot. TOM NICHOLSON / PAP / EPA

Książęcy Ślub Fot. TOM NICHOLSON / PAP / EPA

Książęcy Ślub Fot. TOM NICHOLSON / PAP / EPA

Książęcy Ślub Fot. NIGEL RODDIS / PAP / EPA

Książęcy Ślub Fot. TOBY MELVILLE / POOL / PAP / EPA

Książęcy Ślub Fot. TOBY MELVILLE / POOL / PAP / EPA

Książęcy Ślub Fot. LAUREN HURLEY / PAP / EPA

Książęcy Ślub Fot. TOBY MELVILLE / POOL / PAP / EPA

Książęcy Ślub Fot. LAUREN HURLEY / PAP / EPA

Książęcy Ślub Fot. OWEN COOBAN / BRITISH MINISTRY OF DEFENCE / PAP / EPA

Książęcy Ślub Fot. OWEN COOBAN / BRITISH MINISTRY OF DEFENCE / PAP / EPA

Książęcy Ślub Fot. LAUREN HURLEY / PAP / EPA

Książęcy Ślub Fot. LAUREN HURLEY / PAP / EPA

Książęcy Ślub Fot. LAUREN HURLEY / PAP / EPA

Książęcy Ślub Fot. LAUREN HURLEY / PAP / EPA

Książęcy Ślub Fot. TOBY MELVILLE / POOL / PAP / EPA

Książęcy Ślub Fot. TOBY MELVILLE / POOL / PAP / EPA

Książęcy Ślub Fot. TOBY MELVILLE / POOL / PAP / EPA

Książęcy Ślub Fot. LAUREN HURLEY / PAP / EPA

Książęcy Ślub Fot. TOBY MELVILLE / POOL

Książęcy Ślub Fot. TOBY MELVILLE / POOL / PAP / EPA

Książęcy Ślub Fot. LAUREN HURLEY / PAP / EPA

Książęcy Ślub Fot. NEIL HALL / POOL / PAP / EPA

Książęcy Ślub Fot. OWEN COOBAN / BRITISH MINISTRY OF DEFENCE / PAP / EPA

Książęcy Ślub Fot. LAUREN HURLEY / POOL / PAP / EPA

Książęcy Ślub Fot. TOBY MELVILLE / POOL / PAP / EPA

Książęcy Ślub Fot. DAMIR SAGOLJ / POOL / PAP / EPA

Książęcy Ślub Fot. NEIL HALL / POOL / PAP / EPA

Książęcy Ślub Fot. Andy Rain / PAP / EPA

Książęcy Ślub Fot. NEIL HALL / POOL / PAP / EPA

Książęcy Ślub Fot. NEIL HALL / POOL / PAP / EPA

Książęcy Ślub Fot. NEIL HALL / POOL / PAP / EPA

Książęcy Ślub Fot. TOBY MELVILLE / POOL / PAP / EPA

Harry i Meghan Markle małżeństwem Fot. PAP/EPA

Harry i Meghan Markle małżeństwem Fot. PAP/EPA

Harry i Meghan Markle małżeństwem Fot. PAP/EPA

Harry i Meghan Markle małżeństwem Fot. PAP/EPA

Harry i Meghan Markle małżeństwem Fot. PAP/EPA

Harry i Meghan Markle małżeństwem Fot. PAP/EPA

Harry i Meghan Markle małżeństwem Fot. PAP/EPA

Książęca para powiedziała sobie "tak" 19 maja w Windsorze Fot. PAP/EPA/NEIL HALL / POOL































































































Po uroczystości ślubnej książę Harry i księżna Meghan wyszli z kaplicy i pocałowali się na schodach. Zgromadzony tłum przywitał ich oklaskami. Później nowożeńcy udali się na przejażdżkę powozem po ulicach miasta.

Ojciec księżnej Meghan, Thomas Markle, w rozmowie z portalem TMZ wyznał: "Moje dziecko wygląda pięknie i na bardzo szczęśliwą. Chciałbym bardzo być razem z nimi. Przesyłam im całą moją miłość i szczęście".

Wesele dla 200 gości zorganizowano we Frogmore House nieopodal Windsoru.

Poznali się w 2016

33-letni wnuk królowej Elżbiety II i 36-letnia aktorka poznali się w lipcu 2016 roku przez wspólnych znajomych. Ich zaręczyny zostały ogłoszone przez Pałac Kensington w listopadzie ubiegłego roku.

Zobacz raport o książęcym ślubie.