Książęcy ślub

Życie na świeczniku

Henry Charles Albert Davis przyszedł na świat 15 września 1984 roku. Księżnej Dianie niezwykle zależało na tym, by nie wychować synów na odklejonych od rzeczywistości arystokratów. Poświęcała im mnóstwo czasu. Zachęcała, by byli sobą. Starała się uwrażliwić na los potrzebujących. Sama była "królową ludzkich serc". Ceną, jaką za to zapłaciła było niespotykane do tej pory zainteresowanie mediów.

Księżna Diana i Harry
Książę Harry w dzieciństwie

Śmierć

Problemy małżeńskie Diany i Karola stanowiły niekończącą się pożywkę dla kolorowej prasy. Nagonka nie ustała po rozwodzie - fotoreporterzy towarzyszyli jej nieustająco. 31 sierpnia 1997 roku mercedes, którym jechała Diana i jej ówczesny partner Dodi al-Fayed uderzył w słup w tunelu obok paryskiego mostu Alma. Uciekali przed pościgiem paparazzi, kierowca jechał zbyt szybko. On i al-Fayed zginęli na miejscu. Diana zmarła kilka godzin później w szpitalu. Harry miał wtedy 12 lat.

Trudno wyrzucić z pamięci obraz zrozpaczonego chłopca, który w towarzystwie brata, ojca, wujka i dziadka kroczy za trumną mamy w kondukcie żałobnym. Po latach powie: - Miałem dwanaście lat, właśnie umarła moja matka. Kazano mi iść za jej trumną w otoczeniu tysięcy osób i na oczach milionów przed telewizorami. Uważam, że od żadnego dziecka nie powinno się tego wymagać. Myślę, że w dzisiejszych czasach to by się nie zdarzyło.

Księżna Diana zmarła w 1997 roku

Młodzieńczy bunt

W 1998 roku Harry poszedł w ślady starszego brata Williama i rozpoczął naukę w elitarnym Eton College. Nie był wybitnym uczniem. Szybko stało się też jasne, że nie wyrasta na grzecznego chłopca. Gdy miał 17 lat, media rozpisywały się o jego słabości do marihuany. W październiku 2004 roku przed nocnym klubem wdał się w bójkę z fotografem. Największy skandal wybuchł jednak w 2005 roku, kiedy pojawił się na balu kostiumowym w mundurze żołnierza Afrika Korps, ze swastyką na ramieniu. Po zakończeniu przygody z Eton postanowił zrobić sobie rok przerwy od nauki. Pracował przy hodowli owiec w Australii i w sierocińcu dla dzieci z AIDS w Lesotho.

Harry nie był grzecznym chłopcem

Wojsko

W 2005 wstąpił do akademii wojskowej w Sandhurst. Często przyznaje, że wojsko zmieniło jego życie. Przeżył ogromny zawód, gdy w 2007 roku z obawy o bezpieczeństwo nie wysłano go do Iraku. W 2008 roku pojechał do Afganistanu. Brał udział w działaniach wojennych. Musiał wracać, gdy o wszystkim dowiedziały się media. Nauczył się pilotować śmigłowce Apache i w 2012 roku wrócił do Afganistanu jako operator uzbrojenia. Zapewnia, że doświadczenia z pobytu w wojsku pozostaną w nim do końca życia. Tam podobno odnalazł cel i poczucie własnej wartości.

Harry podkreśla, że wojsko zmieniło jego życie

Nagie zdjęcia

Im był starszy, tym z większą powagą podchodził do rodzinnych obowiązków. Angażował się w wydarzenia związane z igrzyskami olimpijskimi w Londynie i diamentowym jubileuszem królowej Elżbiety II. Odbył swoją pierwszą samodzielną zagraniczną podróż: do Belize, na Bahamy i Jamajkę. Wszystko to przykrył jednak kolejny wielki skandal, który wybuchł w sierpniu 2012 roku. Tabloidy opublikowały wtedy jego nagie zdjęcia z pokoju hotelowego w Las Vegas. Później przyznał, że zawiódł wtedy samego siebie i bliskich.

Kobiety

Uważany za jedną z najlepszych partii na świecie, szybko dorobił się łatki kobieciarza. Media rozpisywały się o dwóch jego poważnych związkach: z pochodzącą z Zimbabwe Chelsy Davy i aktorką Cressidą Bonas. Davy przyznała po latach, że nieustające zainteresowanie mediów było na dłuższą metę nie do wytrzymania. - Przyszedł moment, gdy zaczęłam się czuć niekomfortowo u jego boku. Przez całą tę sensację, którą wzbudzaliśmy za każdym razem, gdy tylko wychodziliśmy razem na ulicę - mówiła. Choć związek się rozpadł, przyjaźnią się do dziś. Także Bonas nie widziała się w roli przyszłej księżnej Sussex. Postawiła na obiecującą karierę aktorską.

Działalność dobroczynna

W 2015 roku Harry zakończył karierę w armii. Wojsko pozostało jednak dla niego ważne, co widać w jego działalności dobroczynnej. Wspiera żołnierzy, którzy mają problemy z powrotem do normalnego życia po pobycie na froncie. Jego sztandarową inicjatywą są igrzyska Invictus Games - zawody sportowe dla weteranów, którzy ucierpieli w walce. Po raz pierwszy impreza odbyła się w Londynie w marcu 2014 roku, następna w maju 2016 roku, a ostatnia - w Toronto we wrześniu 2017 roku. Właśnie tam po raz pierwszy pokazał się publicznie z Meghan Markle. Angażuje się też w sprawy, które były ważne dla jego matki: niesienie pomocy ofiarom min przeciwpiechotnym czy dzieciom chorym na AIDS. Razem z Williamem i jego żoną Kate wziął udział w kampanii Heads Together, mającą przełamać tabu dotyczące zaburzeń psychicznych.

Brytyjczycy cenią księcia Harry'ego za spontaniczność

Szczerość

W ostatnich latach odważył się szczerze mówić o śmierci matki. Przyznał, że długo nie umiał sobie z tym poradzić i kilka razy znalazł się nad przepaścią. W wieku 28 lat - za radą Williama - zwrócił się po pomoc psychologiczną. - Musiałem naprawić wszystkie błędy, które popełniłem - wyjaśniał. Razem z bratem zdecydowali się na niezwykle szczery wywiad, w którym opowiedzieli między innymi o tym, jak bardzo żałują tego, jak krótka była ich ostatnia rozmowa z matką.

Ta szczerość pomogła mu w walce z wizerunkiem zbuntowanego księcia. Pokazał, jak ważna jest dla niego rodzina. Narodziny kolejnych dzieci Williama i Kate jeszcze bardziej oddaliły natomiast perspektywę, że kiedykolwiek zasiądzie na tronie. Nie ucieka od obowiązków, ale presja staje się mniejsza.

W maju 2015 roku w wywiadzie dla Sky News wyznał, że chciałby spotkać kogoś, z kim mógłby tę presję dzielić. - Nadejdzie na to czas. Co ma być to będzie - mówił. Wygląda na to, że właśnie nadszedł.