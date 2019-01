27-letni mieszkaniec Gdańska, wcześniej karany. Co wiemy o sprawcy ataku





Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został w niedzielę zaatakowany nożem na scenie WOŚP podczas wieczornego "Światełka do Nieba". Był reanimowany, trafił do szpitala. Napastnik to 27-letni mieszkaniec Gdańska, który obecnie przebywa w areszcie.

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz trafił do szpitala po tym, jak został zaatakowany w niedzielę wieczorem ostrym narzędziem na scenie w Gdańsku podczas "Światełka do Nieba" WOŚP - poinformowała jego rzeczniczka Magdalena Skorupka-Kaczmarek. Minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński potwierdził, że stan prezydenta jest poważny i że po ataku był on reanimowany.

Oglądaj Wideo: tvn24 Napastnik, który ugodził prezydenta Gdańska był w przeszłości karany za przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu

Sprawca został zatrzymany

Prezydent Gdańska zaatakowany ostrym narzędziem na scenie WOŚP Prezydent Gdańska... czytaj dalej » Jak poinformowała rzeczniczka gdańskiej policji Karina Kamińska, napastnik to 27-letni mieszkaniec Gdańska. - Mężczyzna był karany, był notowany za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, między innymi za rozboje - powiedziała Kamińska.

Mężczyzna został zatrzymany i przebywa w areszcie. Jest przesłuchiwany.

- Mówi przez cały czas o swojej nienawiści do Platformy Obywatelskiej. Uważa, że niesłusznie trafił do więzienia w czasach, gdy rządziła właśnie koalicja PO i PSL - mówi w rozmowie z tvn24.pl, jeden z oficerów, prosząc o zachowanie anonimowości.

Jak ustaliliśmy, mężczyzna w maju 2014 roku usłyszał wyrok. Gdański sąd skazał go na pięć lat i sześć miesięcy więzienia. Była to kara za cztery napady na banki: trzy placówki SKOK i oddział Credit Agricole.

Funkcjonariuszom udało się odzyskać tylko część łupu z jego ostatniego napadu. Pozostałe pieniądze mężczyzna wydawał na życie na poziomie: zagraniczną wycieczkę, kasyna, restauracje.

Reporterzy lokalnego wydania "Gazety Wyborczej", którzy obserwowali proces opisali go w ten sposób: "Stefan W. przyznał się, ale nigdy nie wyraził skruchy i nie przeprosił. Nie chciał składać wyjaśnień przed sądem. Rok temu w prokuraturze stwierdził jedynie, że 'chciał mieć pieniądze, których nie potrafił zarobić' (był na utrzymaniu rodziny, ma czworo rodzeństwa). Wyjaśnił wtedy również, że o tym, jak powinien wyglądać napad, dowiedział się z filmów".

Według informacji tvn24.pl policjanci są przekonani, że Stefan W. przygotowywał się do tego napadu, już dłuższy czas. Miał ze sobą plakietkę "media", która pozwoliła mu zbliżyć się do sceny a nawet wejść na nią.

- Nie wiemy jeszcze, czy ją ukradł, czy przedstawił się jako dziennikarz i uzyskał akredytację. To wszystko musi wyjaśnić drobiazgowe śledztwo - usłyszeliśmy w komendzie głównej policji. Ważnym wątkiem śledztwa, które jest prowadzone pod nadzorem prokuratury będzie również działanie firmy ochroniarskiej, która zabezpieczała imprezę.

Według informacji Kariny Kamińskiej policja zabezpieczała tylko teren wokół imprezy na Placu Węglowym.

- Policjanci na miejscu pojawili się bardzo szybko - mówił wcześniej w telefonicznej rozmowie z TVN24 inspektor Mariusz Ciarka.