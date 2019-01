Prezydent Gdańska zaatakowany nożem na scenie WOŚP





»

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został zaatakowany nożem na scenie WOŚP podczas wieczornego "Światełka do Nieba". Na miejscu był reanimowany, potem został przewieziony do szpitala. Napastnik to 27-letni mieszkaniec Gdańska z przestępczą przeszłością - podaje policja.

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz trafił do szpitala po tym, jak został zaatakowany w niedzielę wieczorem ostrym narzędziem na scenie w Gdańsku podczas "Światełka do nieba" WOŚP - poinformowała jego rzeczniczka prasowa Magdalena Skorupka-Kaczmarek. 27-letni mieszkaniec Gdańska, wcześniej karany. Co wiemy o sprawcy ataku Prezydent Gdańska... czytaj dalej »

Jerzy Karpiński, pomorski lekarz wojewódzki, powiedział w rozmowie z TVN24, że prezydent po reanimacji na miejscu zdarzenia został przewieziony do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, gdzie jest pod bardzo dobrą opieką wśród bardzo dobrego personelu.

Nie chciał udzielić informacji, czy prezydent jest przytomny. - Sytuacja dotycząca pana prezydenta w ocenie medycznej jest traktowana bardzo poważnie - zapewnił.

Prezydent Gdańska operowany

Karpiński poinformował, że w poniedziałek zostanie przez dyrekcję Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego wspólnie z lekarzami zorganizowana konferencja prasowa.

Chwilę później zastępca prezydenta Gdańska do spraw polityki komunalnej Piotr Grzelak poinformował, że Paweł Adamowicz jest operowany.

Oglądaj Wideo: tvn24 Prezydent po reanimacji na miejscu zdarzenia został przewieziony do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego

Był reanimowany

Do ataku na prezydenta Gdańska odniósł się w rozmowie telefonicznej z TVN24 minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński. - Niewytłumaczalny akt niewytłumaczalnego barbarzyństwa - skomentował.

- Jestem pełen nadziei, że nie dojdzie do sytuacji dramatycznej, że ta walka o życie i zdrowie pana prezydenta zakończy się sukcesem - powiedział szef MSWiA.

Potwierdził, że stan prezydenta Gdańska jest poważny i że po ataku był on reanimowany.

- Nie znajduję słów wytłumaczenia na tego typu akty, tym bardziej, że finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przez 27 lat kojarzył się z dobrem, z czymś radosnym, pozytywnym - mówił Brudziński.

Powiedział, że sprawca ataku został zatrzymany, a policja ma za zadanie wyjaśnić wszystkie okoliczności tego aktu. Dodał, że konsekwencje muszą być jak najsurowsze.

- W tej chwili pozostaje nam tylko pana prezydenta otoczyć dobrymi myślami i modlitwą, i życzyć mu, żeby powrócił do zdrowia - powiedział Brudziński.

Oglądaj Wideo: tvn24 Brudziński: Paweł Adamowicz był reanimowany po ataku nożownika

"Jestem w kontakcie z policją. Wszystkie okoliczności tego wydarzenia muszą zostać dogłębnie wyjaśnione" - napisał na Twitterze.



Atak na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza to akt niewytłumaczalnego barbarzyństwa.Jestem w kontakcie z @PolskaPolicja wszystkie okoliczności tego wydarzenia muszą zostać dogłębnie wyjaśnione. — Joachim Brudziński (@jbrudzinski) 13 stycznia 2019

Napastnik zatrzymany

Jak relacjonowała z miejsca zdarzenia reporterka TVN24 Dominika Ziółkowska, podczas wieczornego "Światełka do Nieba" w Gdańsku około godziny 20 mężczyzna wbiegł na scenę i coś wykrzykiwał. Ugodził ostrym narzędziem prezydenta miasta Pawła Adamowicza. Napastnik szybko został zatrzymany.

Jest to 27-letni mieszkaniec Gdańska, w przeszłości karany za przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu - poinformowała rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, asp. Karina Kamińska.



Sprawca jest teraz przesłuchiwany przez policjantów. - Dostał się w okolice sceny prawdopodobnie używając plakietki "media". Został zatrzymany przez pracowników ochrony i przekazany w ręce funkcjonariuszy policji - wyjaśniła.

Oglądaj Wideo: tvn24 Atak na prezydenta Gdańska. Napastnik zatrzymany

Premier zobowiązuje ministra

"Atak na życie i zdrowie Pawła Adamowicza jest godny najwyższego potępienia. Zobligowałem ministra Joachima Brudzińskiego do przekazywania mi na bieżąco wszelkich informacji dotyczących tej sytuacji. Myślami i modlitwą jesteśmy teraz z prezydentem Adamowiczem" - skomentował premier Mateusz Morawiecki.



Atak na życie i zdrowie Pawła Adamowicza jest godny najwyższego potępienia. Zobligowałem ministra @jbrudzinski do przekazywania mi na bieżąco wszelkich informacji dotyczących tej sytuacji. Myślami i modlitwą jesteśmy teraz z prezydentem Adamowiczem. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) 13 stycznia 2019

"Bezwarunkowo jestem z Nim i Jego Bliskimi"

Prezydent Andrzej Duda napisał na Twitterze: "Zwykle różnimy się z Panem Prezydentem Pawłem Adamowiczem w poglądach, jak powinny być prowadzone sprawy publiczne i sprawy Polski, ale dziś bezwarunkowo jestem z Nim i Jego Bliskimi, tak, jak - mam nadzieję - wszyscy nasi Rodacy. Modlę się o Jego powrót do zdrowia i pełni sił" - napisał na Twitterze.



Zwykle różnimy się z Panem Prezydentem Pawłem Adamowiczem w poglądach, jak powinny być prowadzone sprawy publiczne i sprawy Polski, ale dziś bezwarunkowo jestem z Nim i Jego Bliskimi, tak, jak - mam nadzieję -wszyscy nasi Rodacy. Modlę się o Jego powrót do zdrowia i pełni sił. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) 13 stycznia 2019







"Pawle, jesteśmy z Tobą"

"Módlmy się wszyscy za Prezydenta Adamowicza. Pawle, jesteśmy z Tobą" - napisał szef Rady Europejskiej, były premier Donald Tusk.



Módlmy się wszyscy za Prezydenta Adamowicza. Pawle, jesteśmy z Tobą. — Donald Tusk (@donaldtusk) 13 stycznia 2019