Potrącił matkę i córkę na pasach, zmarły w szpitalu. 27-latek skazany na więzienie

Śmiertelnie potrącił dwie kobiety na przejściu dla pieszych

31.12| 26-latek, który w Toruniu potrącił dwie kobiety usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Grozi mu do ośmiu lat więzienia. W sformułowaniu zarzutów kluczowe były wyniki badań na obecność narkotyków. W dniu zdarzenia mężczyźnie pobrano krew do testów ze względu na jego "przeszłość kryminalną". We krwi nie stwierdzono jednak obecności substancji odurzających.

