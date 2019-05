Potrącił na pasach matkę i córkę, obie zginęły. W sądzie przeprosił rodzinę ofiar

Ruszył proces 26-letniego Filipa K. oskarżonego o śmiertelne potrącenie na pasach 18-latki i jej 52-letniej matki. Mężczyzna przekroczył dozwoloną prędkość o 35 km/h, nie próbował hamować. Wjechał w kobiety z taką prędkością, że po uderzeniu zostały znalezione kilkadziesiąt metrów dalej. Mimo reanimacji zmarły po przewiezieniu do szpitali. Oskarżony na sali sądowej przeprosił rodzinę ofiar.

Śmiertelnie potrącił na pasach matkę i córkę. Akt oskarżenia wobec 26-letniego kierowcy Prokuratura... czytaj dalej » Do tragicznego wypadku doszło 29 grudnia 2018 roku. 26-latek kierujący bmw potrącił dwie kobiety na przejściu dla pieszych przy ulicy Grudziądzkiej w Toruniu.

Mężczyzna jest oskarżony o umyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.

- Jadąc na terenie zabudowanym z prędkością co najmniej 85 km/h oraz w sposób nieprawidłowy drogą dwujezdniową, tj. jej lewą stroną w kierunku centrum miasta, nie zachował szczególnej ostrożności, zbliżając się do przejścia dla pieszych oraz nie podjął żadnych manewrów ochronnych, w wyniku czego potrącił prawidłowo przechodzące (...) przez przejście dla pieszych Ewę L. i Małgorzatę L. - mówiła podczas rozprawy Sylwia Czarnecka - Prokuratura Rejonowa Toruń Centrum-Zachód.

Filipowi K. grozi do ośmiu lat więzienia.

"Jedyne, o co mogę was prosić, to o przebaczenie"

Podejrzany 26-latek przyznał się do winy.

Podtrzymał wyjaśnienia, które składał już w tracie postępowania przygotowawczego. Wtedy, jak przekazał w marcu tego roku Krzysztof Lipiński z Prokuratury Rejonowej Toruń Centrum-Zachód, Filip K. tłumaczył, że "nie zauważył pieszych".

W poniedziałek na sali sądowej oskarżony zwrócił się do rodziny ofiar.

- Chciałbym was przede wszystkim bardzo przeprosić. Chcę, żebyście wiedzieli, że nie chciałem tego, co się wydarzyło. Jedyne, o co mogę was prosić, to o przebaczenie - powiedział.

