Wpadło tam dwóch chłopców, nie żyją. Basen przeciwpożarowy zasypany gruzem

Video: tvn24

Pogotowie: my teren zabezpieczyliśmy prawidłowo

20.11| Chłopcy wpadli do zbiornika przeciwpożarowego. Jeden ratował drugiego. Niestety obaj zginęli. Basen, do którego wpadli leży na terenie podzielonym między gminą Szczecin i Urzędem Marszałkowskim. Granica przebiega nawet przez sam zbiornik z wodą. Urząd Marszałkowski tę cześć terenu przekazał Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Ci przekonują, że ich teren był odpowiednio ogrodzony. A basen chcieli usunąć. To, kto powinien i, czy prawidłowo zabezpieczył teren bada prokuratura.

