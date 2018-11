"Zgadnijcie, co je ta foka. Nie, nie mylicie się - je plastik"

Foto: Anna Kassolik / WWF Polska Video: TVN24 BiS

Unia Europejska wypowiada wojnę plastikowi

1.05 | Unia Europejska wypowiada wojnę plastikowi. "Politico" dotarło do projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego dążącej do redukcji tego materiału. Dokument miałaby zakazać krajom członkowskim używania plastikowych naczyń, sztućców, uchwytów do balonów. To efekt styczniowej strategii Komisji dotyczącej tworzyw sztucznych. Pomysłodawcy podkreślają, że koniecznie trzeba zmniejszać ilość tworzyw sztucznych, które zanieczyszczają środowisko, szczególnie wody. W odpowiedzi na taki doniesienia, przedsiębiorcy z branży tworzyw sztucznych przestrzegają przed zbyt pochopnymi działaniami. O szczegółach w programie "24 Godziny" TVN24 BiS mówił Marcin Masewicz

