Nudna gala z kilkoma niespodziankami. "Zimna wojna" bez Oscarów

Puszczyńska: nominacje do Oscara dla "Zimnej wojny" to ogromny...

Video: tvn24

Puszczyńska: nominacje do Oscara dla "Zimnej wojny" to...

22.01.| Trzy nominacje do Oscara dla "Zimnej wojny" to ogromny sukces całej ekipy. Bardzo się z tego cieszymy i będziemy dalej prowadzić kampanię, miejmy nadzieję, do szczęśliwego końca - powiedziała we wtorek w Warszawie producentka "Zimnej wojny" Ewa Puszczyńska.

»