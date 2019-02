Kto wróci do domu ze statuetką? Relacja z oscarowej gali

Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej (AMPAS) po raz 91. przyznaje swoje nagrody. Najwięcej nominacji - dziesięć - zdobyły "Roma" Alfonso Cuarona i "Faworyta" Yorgosa Lanthimosa. Duże szanse mają również "Vice" Adama McKaya i "Narodziny gwiazdy" Bradleya Coopera - oba tytuły mają po osiem nominacji.

Osobę, odpowiedzialną za konto AMPAS na Twitterze, dobry humor nie opuszcza.