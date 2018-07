Pozostała wielka czwórka. Wśród nich jest nowy mistrz świata

11.06.2018 | Wtorkowy mecz z Litwą na PGE Narodowym w Warszawie będzie ostatnim etapem przygotowań reprezentacji Polski do mistrzostw świata. - Dziś jesteśmy w innym miejscu przygotowań, niż podczas meczu z Chile. Mam nadzieję, że jutro gra będzie wyglądać zdecydowanie lepiej - powiedział na poniedziałkowej konferencji prasowej selekcjoner Adam Nawałka.

"Litwa to trudny rywal"

"Litwa to trudny rywal"

11.06.2018 | Wtorkowy mecz z Litwą na PGE Narodowym w Warszawie będzie ostatnim etapem przygotowań reprezentacji Polski do mistrzostw świata. - Dziś jesteśmy w innym miejscu przygotowań, niż podczas meczu z Chile. Mam nadzieję, że jutro gra będzie wyglądać zdecydowanie lepiej - powiedział na poniedziałkowej konferencji prasowej selekcjoner Adam Nawałka.

11.06 | - AS Monaco i profesor Pascal Boileau dali mi zielone światło. Skoro on uznał, że nie ma przeciwwskazań, bym pojechał na mistrzostwa świata, to jestem szczęśliwy. Teraz jadę do Warszawy. Jutro ostateczna decyzja lekarza kadry Jacka Jaroszewskiego - powiedział kontuzjowany Kamil Glik w rozmowie z TVN24 w Nicei.

11.06 | - AS Monaco i profesor Pascal Boileau dali mi zielone światło. Skoro on uznał, że nie ma przeciwwskazań, bym pojechał na mistrzostwa świata, to jestem szczęśliwy. Teraz jadę do Warszawy. Jutro ostateczna decyzja lekarza kadry Jacka Jaroszewskiego - powiedział kontuzjowany Kamil Glik w rozmowie z TVN24 w Nicei.

07.06 | Rano opuścili Arłamów, by już kilkanaście minut przed godziną 13 dotrzeć do Poznania - reprezentanci Polski rozpoczęli kolejny etap przygotowań do mundialu. W piątek na stadionie Lecha zagrają tam towarzysko z Chile.

Kadra dotarła do Poznania

Kadra dotarła do Poznania

9.06 | Czego zabrakło do zwycięstwa? - Wszystkiego po trochu, a zwłaszcza świeżości. W drugiej połowie było to widać. Chile to zespół, który bardzo dobrze gra pressingiem, praktycznie przez całe spotkanie. Ale jest w tym szansa dla nas. Przy kilku podaniach otwiera się przestrzeń, żeby wyprowadzić kontrę i stworzyć zagrożenie. W taki sposób strzeliliśmy drugiego gola - powiedział w rozmowie z TVN24 pomocnik reprezentacji Polski Grzegorz Krychowiak.

19.06.2018 | Kolumbijczycy w pełnym składzie w meczu z Japonią wytrzymali ledwie dwie minuty i 56 sekund. Po upływie tego czasu z boiska wyleciał Carlos Sanchez. To pierwsza czerwona kartka pokazana na rosyjskim mundialu i druga najszybsza w historii tej imprezy.

19.06.| Jestem już trochę mniej zaniepokojony. Nie ukrywam, że nie do końca byłem pewny czy Grzegorz wyjdzie w pierwszym składzie, ale zdążyłem już sobie podpatrzeć w internecie - mówi w rozmowie z TVN24 Edward Krychowiak, ojciec reprezentanta Polski Grzegorza.

"Co by się nie stało i tak będziemy się cieszyć"

"Co by się nie stało i tak będziemy się cieszyć"

19.06 | Reporter TVN24 Paweł Łukasik spotkał przed stadionem Spartaka w Moskwie Rosjanina, który sześć lat temu był w Polsce na Euro z kolegą. Wówczas mieli tylko jeden bilet, ale drugi dostali za darmo od jakiegoś Polaka i dzięki temu obaj weszli na mecz. Dzisiaj ten sam Rosjanin stał przed stadionem z dwoma biletami, by jeden oddać Polakowi, który nie miałby wejściówki. Tak chciał wyrazić wdzięczność za to, co spotkało go w Polsce. Reporter TVN24 pomógł znaleźć w tłumie kibiców naszego rodaka bez biletu na mecz Polska-Senegal. - Jestem mile zaskoczony. Bracia Słowianie - powiedział obdarowany Polak.

19.06 | Reporter TVN24 Paweł Łukasik spotkał przed stadionem Spartaka w Moskwie Rosjanina, który sześć lat temu był w Polsce na Euro z kolegą. Wówczas mieli tylko jeden bilet, ale drugi dostali za darmo od jakiegoś Polaka i dzięki temu obaj weszli na mecz. Dzisiaj ten sam Rosjanin stał przed stadionem z dwoma biletami, by jeden oddać Polakowi, który nie miałby wejściówki. Tak chciał wyrazić wdzięczność za to, co spotkało go w Polsce. Reporter TVN24 pomógł znaleźć w tłumie kibiców naszego rodaka bez biletu na mecz Polska-Senegal. - Jestem mile zaskoczony. Bracia Słowianie - powiedział obdarowany Polak.

19.06.| W kultowej powieści Adama Bahdaja "Do przerwy 0:1" mali bohaterowie, drużyna Małej Syrenki z Paragonem, Mandżaro i Perełką, z takiego stanu potrafiła odwrócić los meczu. Mam nadzieję, że tak będzie z Orłami Adama Nawałki, ale do tej pory nie wygląda to najlepiej - komentował w Strefie Kibica TVN24 Rafał Nahorny, dziennikarz Canal+ Sport.

19.06 | Polscy kibice wyjściu ze stadionu Spartaka w Moskwie w rozmowie w reporterem TVN24 Sebastianem Napierajem podkreślali, że kibicowali polskiej drużynie do końca i dalej w nią wierzą. - Jeszcze mistrzostwa się nie skończyły. Wyjdziemy z grupy - mówili. Kibice z Polski w zdecydowanej większości pojawili się w Moskwie. To jednak nie pomogło w zwycięstwie piłkarzom Adama Nawałki. Polska reprezentacja przegrała z Senegalem 1:2. Kibice Senegalu nie ukrywali radości ze zwycięstwa swojej drużyny.

19.06 | Polscy kibice wyjściu ze stadionu Spartaka w Moskwie w rozmowie z reporterem TVN24 Sebastianem Napierajem podkreślali, że kibicowali polskiej drużynie do końca i dalej wierzą w Biało-Czerwonych. - Jeszcze mistrzostwa się nie skończyły. Wyjdziemy z grupy - zapewniali. Liczna obecność kibiców na trybunach i gorący doping nie pomogły jednak w zwycięstwie piłkarzom Adama Nawałki. Polska reprezentacja przegrała z Senegalem 1:2.

"Nie było to dobre widowisko". Polscy kibice po meczu z...

"Nie było to dobre widowisko". Polscy kibice po meczu z Senegalem

19.06 | Wtorkowy mecz Polski z Senegalem, który zakończył się wynikiem 1:2, z trybun oglądała Anna Lewandowska, żona kapitana polskiej reprezentacji - Roberta Lewandowskiego. Po zakończonym spotkaniu Lewandowska podbiegła do barierek pocieszyć męża.

19.06 | Senegalczycy wyszli z większym sercem na dłoni, z podniesionymi głowami, z gigantyczną wiarą w to, że mogą z nami wygrać - ocenił w "Kropce nad i" w TVN24 komentator sportowy Andrzej Person. - Piłka nożna to jest gra błędów i niestety, nasz zespół popełnił ich więcej - powiedział z kolei były bramkarz reprezentacji Polski Wojciech Kowalewski. Były hokeista Mariusz Czerkawski dodał, że widać było, iż nasi rywali mieli większego ducha walki. Jego zdaniem, nie zagraliśmy w tym meczu lepiej niż na Euro 2012.

Czy byliśmy lepsi niż na Euro? "No właśnie nie do końca"

Czy byliśmy lepsi niż na Euro? "No właśnie nie do końca"

19.06.| 18-latek z Kamieńska Wojtek Bąkowicz zachwycił Polskę, żonglując piłką przy pomocy kuli. W "Strefie Kibica" w TVN24 powiedział, że wysłał po meczu Polski z Senegalem esemesa do Grzegorza Krychowiaka, ale nie liczy na odpowiedź. - Nie będę miał mu za złe - mówił.

15.06 | Senegalczycy wyszli z większym sercem na dłoni, z podniesionymi głowami, z gigantyczną wiarą w to, że mogą z nami wygrać - ocenił w "Kropce nad i" w TVN24 komentator sportowy Andrzej Person. - Piłka nożna to jest gra błędów i niestety nasz zespół popełnił ich więcej - powiedział z kolei były bramkarz reprezentacji Polski Wojciech Kowalewski. Były hokeista Mariusz Czerkawski dodał, że widać było, iż nasi rywali mieli większego ducha walki. Jego zdaniem, nie zagraliśmy w tym meczu lepiej niż na Euro 2012.

19.06 | Senegalczycy wyszli z większym sercem na dłoni, z podniesionymi głowami, z gigantyczną wiarą w to, że mogą z nami wygrać - ocenił w "Kropce nad i" w TVN24 komentator sportowy Andrzej Person. - Piłka nożna to jest gra błędów i niestety nasz zespół popełnił ich więcej - powiedział z kolei były bramkarz reprezentacji Polski Wojciech Kowalewski. Były hokeista Mariusz Czerkawski dodał, że widać było, iż nasi rywali mieli większego ducha walki. Jego zdaniem, nie zagraliśmy w tym meczu lepiej niż na Euro 2012.

20.06 | Od początku drugiej połowy Polacy dłużej utrzymywali się przy piłce, ale w 60. minucie popełnili bardzo kosztowny błąd. W stronę własnej bramki piłkę wycofał Grzegorz Krychowiak, który nie zauważył wbiegającego na murawę, a opatrywanego wcześniej Mbaye Nianga. Nie widział go również Jan Bednarek, który przegrał z nim pojedynek biegowy. Napastnik Torino przejął piłkę, minął wybiegającego poza pole karne Szczęsnego i bez trudu trafił do pustej bramki.

20.06 | Pierwszego gola reprezentacja Polski straciła w 37. minucie po niefortunnej interwencji Thiago Cionka, który skierował piłkę do swojej bramki.

20.06 | Polscy piłkarze przegrali we wtorek w Moskwie z Senegalem 1:2 po samobójczej bramce Thiago Cionka (37) i Mbaye Nianga (60). Honorowego gola dla biało-czerwonych zdobył głową w 86. minucie Grzegorz Krychowiak.

20.06 | Piłkarze reprezentacji Polski wrócili do swojego hotelu w Soczi po wtorkowej porażce z Senegalem 1:2 w swoim pierwszym meczu mistrzostw świata w Rosji. W środę rano zaplanowany jest trening wyrównawczy.

Polska reprezentacja wróciła do Soczi

Polska reprezentacja wróciła do Soczi

20.06 | Piłkarze reprezentacji Polski wrócili do swojego hotelu w Soczi po wtorkowej porażce z Senegalem 1:2 w swoim pierwszym meczu mistrzostw świata w Rosji. W środę rano zaplanowany jest trening wyrównawczy.

Polacy w nocy wrócili do Soczi

Polacy w nocy wrócili do Soczi

20.06 | Aż bolało jak się na to patrzyło - powiedział we "Wstajesz i wiesz" dominikanin ojciec Paweł Gużyński komentując pierwszy mecz polskiej reprezentacji na mundialu w Rosji. Biało-Czerwoni przegrali z Senegalem 1:2. Jego zdaniem, "do profesjonalizmu nam jeszcze daleko". - To widać w porównaniu z innymi drużynami na mistrzostwach świata. My mentalnie jesteśmy jeszcze w PRL-u - ocenił.

20.06.| Były bramkarz polskiej reprezentacji Radosław Majdan powiedział, że dziwił się temu jaki skład został wystawiony w pierwszym polskim meczu mundialowym. - Arkadiusz Milik wraca po kontuzji. Oczywiście, były momenty, że prezentował dobrą formę, ale jednak to nie było to współgranie z Robertem Lewandowskim, które mieliśmy w eliminacjach do Euro - powiedział reprezentant Polski z lat 2000-2002.

21.06 | - Nie widać było podjęcia jakiegokolwiek ryzyka ze strony naszych piłkarzy. Trudno było w tej sytuacji oczekiwać, że bramki same się posypią. Musieliśmy czekać aż strzelą Senegalczycy. Dopiero później jakimś cudem raz trafiliśmy. Strasznie to wyglądało. Tak jak komentowali ten występ i kibice, i eksperci: był to blamaż, niestety - mówił na antenie TVN24 Zdzisław Kręcina, były sekretarz generalny PZPN, o porażce Biało-Czerwonych w pierwszym spotkaniu na mistrzostwach świata.

Kręcina: to był blamaż

Kręcina: to był blamaż

21.06 | - Nawet jeśli Kamil Glik będzie sprawny na 80 procent, to uraz psychiczny jest gorszy. Powoduje on, że w stykowej sytuacji zawodnik się cofa - powiedział w rozmowie z TVN24 Zdzisław Kręcina, były sekretarz generalny PZPN.

21.06 | - Mecz z Senegalem to temat zamknięty. W środę rano piłkarze mieli odprawę. Sztab przedstawił analizę pomeczową i również pod kątem Kolumbijczyków. Wszystkie ręce na pokład. Skupiamy się na niedzielnym starciu, bo wiemy, że i dla nas, i dla nich to mecz ostatniej szansy - wyjawił w rozmowie z TVN24 Jakub Kwiatkowski, rzecznik PZPN.

Bednarek: nie mamy wpływu na to, co było

Bednarek: nie mamy wpływu na to, co było

U siebie w kraju nie mają prawa wejść na stadion, często przebierają się za mężczyzn, by pooglądać mecz piłki nożnej. Na mundialu w Rosji Iranki kibicują na całego. W czasie meczu Iran-Hiszpania szalały na stadionie, a wychodząc, mówiły, że to jest niesamowite uczucie.

22.06.2018 | Samolotem na mundial dolecieć może niemal każdy, samochodem podobnie. Dla trójki szwajcarskich fanów było to zbyt oczywiste, oni do Kaliningradu dotarli zabytkowym traktorem.

22.06 | - Kamil Glik trenuje z pełnym obciążeniem, nie ma żadnych sygnałów do co dolegliwości jego barku - zapewnił trener kadry od przygotowania fizycznego Remigiusz Rzepka. Dodał, że to, czy obrońca zagra z Kolumbią, zależy wyłącznie od selekcjonera Adama Nawałki.

Ostatni trening kadrowiczów przed wylotem do Kazania

Ostatni trening kadrowiczów przed wylotem do Kazania

23.06.2018 | Piąty udział w mistrzostwach świata zaczęli źle, od porażki 1:2 z Japonią. W Kolumbii wiara w drużynę narodową jest jednak niezachwiana. Wygrana w niedzielnym meczu z Polską ma być dla Jamesa Rodrigueza i spółki początkiem drogi do powtórzenia najlepszego wyniku na mundialu, jakim był ćwierćfinał cztery lata temu. Nastroje przed tym spotkaniem w Bogocie sprawdza reporter "Faktów" TVN Wojciech Bojanowski.

23.06.2018 | Piąty udział w mistrzostwach świata zaczęli źle, od porażki 1:2 z Japonią. W Kolumbii wiara w drużynę narodową jest jednak niezachwiana. Wygrana w niedzielnym meczu z Polską ma być dla Jamesa Rodrigueza i spółki początkiem drogi do powtórzenia najlepszego wyniku na mundialu, jakim był ćwierćfinał cztery lata temu. Nastroje przed tym spotkaniem w Bogocie sprawdza reporter "Faktów" TVN Wojciech Bojanowski.

23.06 | Mieszkańcy Kolumbii nie tylko oglądają futbol, ale i aktywnie grają. I to wszędzie, czy na boiskach, czy na przedmieściach, choć tam trudno znaleźć kawałek równego terenu. Miejscowi kibice wierzą, że ich piłkarze są w stanie powtórzyć w Rosji wynik z poprzedniego mundialu, czyli awansować do ćwierćfinału. Na ich drodze w niedzielę stanie jednak reprezentacja Polski. Oba zespoły przegrały pierwsze mecze i w Kazaniu zagrają o pozostanie w turnieju. Nastroje w Bogocie, stolicy Kolumbii, przed tym starciem sprawdza reporter "Faktów" TVN Wojciech Bojanowski.

Nie tylko Polacy zagrają o wszystko, Kolumbijczycy też. Dla nich piłka, choć naszym kibicom trudno w to uwierzyć, jest jeszcze ważniejsza. W tym dramatycznie podzielonym kraju czasami to dosłownie kwestia życia i śmierci.

24.06 W Kolumbii piłka nożna traktowana jest jak religia. Na biednych, kontrolowanych przez kartele narkotykowe przedmieściach Bogoty stanowi tu jedyną alternatywę dla przestępczego świata. – Bardzo się tu nudzimy, nie ma nic do roboty. Jedyne co trzyma nas przy życiu to gra w piłkę – powiedział kilkuletni chłopiec w rozmowie z reporterem "Faktów" TVN Wojciechem Bojanowskim.

"Jedyne, co trzyma nas przy życiu, to gra w piłkę"

"Jedyne, co trzyma nas przy życiu, to gra w piłkę"

24.06 | Mają być cztery zmiany w składzie w porównaniu do meczu z Senegalem, do tego nowe ustawienie. Adam Nawałka na Kolumbię ponoć szykuje sporo nowości. - Mam obawy. Może być tego trochę za dużo - niepokoi się Iza Koprowiak z "Przeglądu Sportowego".

"Kazań to trzecia stolica Rosji"

"Kazań to trzecia stolica Rosji"

24.06 | Amerykańscy dyplomaci z ambasady USA w Warszawie znów postanowili wesprzeć swoim dopingiem polskich piłkarzy. Z okazji niedzielnego meczu Polski z Kolumbią w ramach mistrzostw świata nagrali film, na którym - pomalowani na biało- czerwono i ubrani w koszulki z napisem "Polska" - zagrzewają polską drużynę do walki śpiewami i okrzykami.

24. 06 | Jak relacjonował z Bogoty reporter TVN24 Wojciech Bojanowski, kolumbijscy kibice nie wyobrażają sobie żadnego innego wyniku meczu niż zwycięstwo. W Kolumbii, oglądanie rozgrywek piłki nożnej to swojego rodzaju tradycja rodzinna i z tej okazji kilka tysięcy ludzi zgromadziło się w stołecznym parku, by obejrzeć starcie z Polakami w ramach Mundialu 2018.

24.06 | - Musimy to przepłakać - tak na wynik meczu Polska-Kolumbia zareagowali kibice oglądający spotkanie w warszawskiej strefie kibica.

Lewandowski vs Falcao

Lewandowski vs Falcao

25.6 | - Przede wszystkim przegraliśmy pod względem mentalnym. Nie byliśmy gotowi na to, aby w te mistrzostwa wejść - komentuje występ polskiej reprezentacji jej były zawodnik Marek Jóźwiak, który był gościem "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24.

25.6 | - Nigdy nie podejmuje decyzji na gorąco. Umowę mam do końca mundialu i interesuje mnie tylko następny mecz. Po mistrzostwach oddaję się do dyspozycji zarządu PZPN - powiedział na poniedziałkowej konferencji prasowej selekcjoner reprezentacji Polski Adam Nawałka.

Nawałka: po mundialu oddam się do dyspozycji zarządu

Nawałka: po mundialu oddam się do dyspozycji zarządu

25.06 | Jest niewidomy i niesłyszący, jednak to nie przeszkadza mu w kibicowaniu swojej drużynie. Kolumbijczyk Jose Richard Gallego "oglądał" mecz Polska-Kolumbia w jednej z restauracji w Bogocie dzięki pomocy swojego przyjaciela. Cesar Daza poznał Gallego 3 lata temu i stworzył dla niego specjalny system gestów, dzięki któremu może w czasie rzeczywistym przekazać niesłyszącemu i niewidzącemu koledze przebieg meczu.

29.6 | Reprezentacja wróciła do kraju

29.06.| Bardzo zawiodłem się tym, co zobaczyłem. Te mistrzostwa świata rzeczywiście zespołowi Adama Nawałki nie wyszły - mówił w "Piaskiem po oczach" TVN24 Włodzimierz Lubański, były reprezentant Polski w piłce nożnej i mistrz olimpijski.

29.06.| - Jeżeli mówimy o zawodniku, który jest wiodącym w reprezentacji kraju - a Robert Lewandowski jest takim zawodnikiem, on był decydujący dla nas w wielu meczach eliminacyjnych - no to na kogo można liczyć, jeśli nie na takiego zawodnika? - pytał Lubański. - Jest to niestety kolejny turniej Roberta Lewandowskiego, gdzie wypada absolutnie poniżej oczekiwań wszystkich - zarówno fachowców, jak i kibiców - dodał.

"Jak zespół gra słabo, to również gwiazdy będą grać słabiej"

"Jak zespół gra słabo, to również gwiazdy będą grać słabiej"

6.07 | - Z kraju zaczęły do nas napływać wiadomości oraz pytania, co się stało, dlaczego zignorowaliśmy VAR. Byliśmy zszokowani, a w pewnym momencie nawet rozbawieni, że można takie bzdury wymyślać. Później sprawdziliśmy jeszcze, co wypisuje się na ten temat w internecie. Skorzystaliśmy z VAR-u - mówił Tomasz Listkiewicz, asystent Szymon Marciniaka, o sytuacji o niepodyktowaniu rzutu karnego Szwedom w meczu z Niemcami.

07.07 | Po piątkowym zwycięstwie Francji z Urugwajem 2:0 w ćwierćfinale piłkarskich mistrzostw świata francuski prezydent Emmanuel Macron oświadczył, że wybiera się do Rosji na mecz półfinałowy z udziałem Francuzów.

7.7 | Anglia pokonała Szwecję 2:0 i awansowała do półfinału mundialu.

Za nami 60 z 64 meczów tegorocznego mundialu. Padło w nich 157 goli, co daje średnią 2,6 trafienia na mecz. Sędziowie pokazali 205 żółtych i cztery czerwone kartki.

"Euromundial". Pierwszy raz od 12 lat Europa do... czytaj dalej » Wiemy, że mistrzostwa świata nie obronią Niemcy, którzy z turniejem pożegnali się po fazie grupowej. Z Rosji wyjechało już kilka potęg: faworyzowani Brazylijczycy, mistrzowie Europy Portugalczycy, byli mistrzowie świata i Europy Hiszpanie, nie ma też Argentyńczyków z genialnym Leo Messim.

W grze są inni i to z tego grona wyłoniony zostanie nowy mistrz świata.

FRANCJA

Rozkręcali się powoli. Namęczyli się z Australią, katusze przeżywali z Peru, ale w fazie pucharowej już pokazali moc. W wielkim stylu wyrzucili Argentynę, a gwiazdą wieczoru został pędziwiatr Mbappe, genialny 19-latek, który z piłką wydaje się szybszy niż większość obrońców. Z przejściem ćwierćfinału, w którym mierzyli się z Urugwajem też nie mieli większego problemu. Tym razem błyszczał inny z wielkich - Antoine Griezmann.

Euro 2016 u siebie Francuzi kończyli z niedosytem, drugie miejsce ich nie zadowoliło. Dziś są dojrzalsi i chyba lepsi. We Francji wierzą w złoto - w sam raz na 20 lat po pierwszym i jedynym jak dotąd mistrzostwie świata. Najpierw Les Bleus muszą pokonać Urugwaj.

Źródło: Tolga Bozoglu PAP/EPA Francja ma wielki apetyt na złoto

BELGIA

O sile Diabłów powiedziano i napisano wszystko. Głosów, że czas, żeby w końcu zagrali mistrzostwa na miarę potencjału było mnóstwo. Na Euro się nie udało, odpadli w ćwierćfinale. Mundial zaczęli śpiewająco. Komplet zwycięstw w grupie, ale później męczarnie z Japonią. Przegrywali 0:2, ale pokazali charakter. Odrobili straty, a w ostatniej minucie wyprowadzili zabójczy cios.

Z Azjatami Belgom dopisało szczęście, ale już kolejny mecz z Brazylią był już ich popisem. Dwoił się i troił szczególnie Eden Hazard i to on jest największą nadzieją Diabłów w półfinale z Francją. Złota generacja wreszcie ma na koncie dobry turniej, to wiemy już teraz.

Źródło: KHALED ELFIQI/PAP/EPA Belgia gra dalej

CHORWACJA

Czarny koń turnieju po świetnej fazie grupowej (trzy zwycięstwa) złapał zadyszkę. Chorwaci mocno namęczyli się z Danią, którą wyeliminowali dopiero po karnych. Nad Adriatykiem już wtedy martwili się o przygotowanie fizyczne, wiele się pisano o szczęściu, ale trener Zlatko Dalić uspakajał: - Panowie, ale na szczęście też trzeba zapracować.

I jego ekipa na to szczęście zapracowała również przeciwko Rosji w ćwierćfinale. Drugi mecz fazy pucharowej i Chorwaci znów potrzebowali rzutów karnych. Ekipa z Bałkanów piłkarsko jest znakomita, ale można się zastanawiać, czy starczy jej sił. Przecież prym wiodą tam Luka Modrić, czy Mario Mandżukić, którzy 30. urodziny świętowali już jakiś czas temu.

Źródło: PAP/EPA/RONALD WITTEK Chorwacja ostatnim półfinalistą

ANGLIA

Od początku turnieju do sukcesu prowadzi ją Harry Kane. Anglicy trafiali do siatek rywali jedenastokrotnie, a aż sześć z tych goli wbił właśnie kapitan. Do rozstrzygnięcia meczu 1/8 z Kolumbią potrzebowali rzutów karnych i udowodnili, że są bardzo mocni psychicznie.

Ze Szwecją Synowie Albionu napocili się już mniej, wygrali pewnie 2:0 i potrzebne do tego nie były nawet bramki Kane'a. Mają pierwszy półfinał od 28 lat i chcą więcej. Z pewnością mogą wykorzystać zmęczenie Chorwatów, z którymi zagrają o finał.

Źródło: PAP/EPA/SERGEI ILNITSKY Anglicy zasłużyli na wygraną