Historyczny mundial. Niemcy nie wyszli z grupy

Biało-Czerwoni żegnają się z mistrzostwami świata. Ich rywalem w ostatnim meczu grupowym w czwartek będzie Japonia, która wciąż walczy o awans do 1/8 finału. Mecz zostanie rozegrany w Wołgogradzie. - Kibiców z Polski będzie niewielu. Spodziewamy się około dwóch tysięcy - zdradził w rozmowie z TVN24 Jakub Kwiatkowski, rzecznik PZPN. - Atmosfera w drużynie po dwóch porażkach nie może być dobra. Wszyscy to przeżywają, czuć rozczarowanie. Został nam mecz o honor, więc należy się do niego przygotować i wygrać - dodał. Kadra do kraju wróci w piątek.