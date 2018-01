Kopali węgiel w biedaszybie, ziemia przysypała mężczyznę





W okolicy miejscowości Boguszów Gorce 41-letni mężczyzna został przysypany w biedaszybie. Kopał nocą w poszukiwaniu węgla ze swoim kompanem. To on wydostał go z osuwiska i przetransportował do domu. Dopiero tam zadzwonił po pogotowie. Mężczyzna walczy w szpitalu o życie.

Z dotychczasowych ustaleń policji wynika, że dwóch mężczyzn w nocy z wtorku na środę nielegalnie wydobywało węgiel w rejonie Nowego Lubominka.

- W pewnym momencie na jednego z nich osunęła się ziemia. Drugi mężczyzna pomógł mu wydostać się z tego osuwiska. Następnie przetransportował go do miejsca zamieszkania i wezwał zespół ratownictwa medycznego, który zabrał 41-latka do szpitala - mówi Marcin Świeży, oficer prasowy wałbrzyskiej policji.

Wypadek podczas kopania biedaszybu. "Mężczyzna przysypany warstwą ziemi i skał" O dużym szczęściu... czytaj dalej » Funkcjonariusze pojechali na miejsce zdarzenia w celu oględzin. Tam zabezpieczyli narzędzia, które służyły mężczyznom do wydobywania węgla. Trwają czynności w kierunku ustalenia dokładnych okoliczności zdarzenia.

Trwa walka o życie

Nieprzytomny mężczyzna został przewieziony do Specjalistycznego Szpitala im. Sokołowskiego w Wałbrzychu. Tam od razu przeszedł operację. Jest w stanie zagrożenia życia.

- Pacjent trafił do nas w stanie skrajnie ciężkim po urazie wielonarządowym, obejmującym uraz klatki piersiowej i jamy brzusznej - mówi Romuald Komandowski, ordynator oddziału intensywnej terapii. - Najbliższe godziny będą decydujące - dodaje.

Wałbrzyskie biedaszyby

To drugi w ostatnim czasie przypadek zawalenia się ziemi na kopacza węgla w biedaszybie. W grudniu w Wałbrzychu przysypany został 26-latek. Miał znacznie więcej szczęścia. Dzięki sprawnej akcji strażaków nie stała mu się żadna większa krzywda.

Biedaszyby to niezabezpieczone tunele wydrążone w ziemi, z których nielegalnie wydobywa się węgiel. Kopacze sprzedają go po cenie znacznie niższej niż rynkowa.

Wałbrzych stał się zagłębiem biedaszybów pod koniec lat 90. XX wieku wraz z zamknięciem kopalni, które przestały przynosić zyski. Likwidacja górniczego biznesu odbiła się na sytuacji mieszkańców dolnośląskiego miasta. Jednak wydobycie węgla na własną rękę bardzo często kończy się wypadkami, nierzadko śmiertelnymi.

