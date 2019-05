Ulaa Salim i Jacek Borcuch wielkimi zwycięzcami 12. Mastercard Off Camera

"Sons of Denmark" Ulaa Salima i "Słodki koniec dnia" Jacka Borcucha najlepszymi filmami 12. edycji Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard Off Camera w Krakowie. Nagrody przyznano na gali w sobotę wieczorem, jedna z najważniejszych imprez kina niezależnego w tej części Europy zakończy się w niedzielę.

"Na festiwalu mamy historie, które są trudne, skomplikowane, ale bardzo autentyczne" Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego Mastercard Off Camera to jedna z największych tego typu imprez w Europie Środkowo-Wschodniej.

Festiwal koncentruje się na kinie niezależnym, odważnym treściowo i formalnie oraz takim, które stawia na wartko opowiedziane, fascynujące historie.

Najważniejszą częścią festiwalu jest Konkurs Główny "Wytyczanie Drogi". Dziesięć pierwszych lub drugich filmów młodych reżyserów z całego świata rywalizuje w nim o Krakowską Nagrodę Filmową - 100 tysięcy dolarów - przyznawaną przez międzynarodowe jury.

W tym roku przewodniczącym jury Konkursu Głównego "Wytaczanie Drogi" był laureat Oscara Allan Starski. Polskiemu scenografowi towarzyszyli: autorka zdjęć filmowych i reżyserka Ellen Kuras, kostiumografka Anna Biedrzycka-Sheppard oraz reżyser Roger Michell.

Polską kinematografię w tym roku reprezentuje w Konkursie Głównym "Wilkołak" Adriana Panka. Ponadto w rywalizacji znalazły się: "Consequences" Darko Stantego,"Extra Ordinary" Mike’a Aherna i Endy Loughman, "Midnight Runner" Hannesa Baumgartnera, "Monsters and Men" Reinaldo Marcusa Greena, "Pause" Toni Mishiali, "Phoenix" Camilli Stroem Henriksen, "Queen of Hearts" May el-Toukhy, "Sons of Denmark" Ulaa Salima oraz "The Sharks" Lucii Garibaldi.

Krakowska Nagroda Filmowa i 100 tysięcy dolarów trafiły do Ulaa Salima za film "Sons of Denmark". Duńczyk w swoim pełnometrażowym debiucie mówi o jednym z najważniejszych problemów, jakiemu musi stawić czoła dzisiejsza Europa, o radykalizmie - po obu stronach, rosnącej nienawiści oraz nietolerancji do wszystkiego, co odmienne.

Źródło: fot. Henrik Ohsten/Mastercard Off Camera "Sons of Denmark" reż. Ulaa Salim

Nagroda Publiczności festiwalu trafiła do Kingi Dębskiej za "Zabawę, zabawę", a Nagrodę Młodzieżowego Jury otrzymał Adrian Panek za "Wilkołaka".

"Słodki koniec dnia" najlepszym filmem polskim

W Konkursie Polskich Filmów Fabularnych nagrody przyznało międzynarodowe jury. Przewodniczącą była Marcia Gay Harden - amerykańska aktorka, laureatka Oscara za drugoplanową rolę w filmie Eda Harrisa "Pollock". Wraz z nią obradowali: reżyserka castingu Laura Rosenthal oraz brytyjski krytyk filmowy Jonathan Romney.

"Przechylamy się w stronę mrocznego średniowiecza, zabobonu jakiegoś" Wybieram... czytaj dalej » Jury przyznał główną Nagrodę Kulczyk Foundation filmowi "Słodki koniec dnia" Jacka Borcucha z Krystyną Jandą i Kasią Smutniak w rolach głównych. Harden w laudacji podkreśliła, że jest to "elegancki, ale prowokujący" film, który zwraca uwagę na złożone problemy naszych czasów. Kreację Jandy nazwała "niekonwencjonalną" i "złożoną".

Jurorzy przyznali dwa wyróżnienia specjalne. Jedno powędrowało do aktorek wcielających się w główne postaci filmu Kingi Dębskiej "Zabawa, zabawa": Doroty Kolak, Agaty Kuleszy i Marii Dębskiej - za trzy uzupełniające się kreacje bohaterek, z których każda jest jednocześnie krucha i silna; za przedstawienie trzech bardzo różnych kobiet zmagających się z problemem uzależnienia. Drugie otrzymała Jagoda Szelc, reżyserki filmu "Monument" za uderzająco oryginalny, giętki gatunkowo film, w którym na pierwszy plan wybijają się znakomicie prowadzone brawurowe role młodego zespołu.



Najlepszymi aktorami tegorocznej edycji festiwalu zostali: Gabriela Muskała za rolę w "Fudze" Agnieszki Smoczyńskiej oraz Jacek Braciak kreację w "Córce trenera" Łukasza Grzegorzka. Nagrodę Mastercard Rising Star otrzymała Karolina Bruchnicka za rolę w "Córce trenera".

Festiwal kończy się w niedzielę 5 maja.