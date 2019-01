Szokujące internetowe "show" znikają z sieci. Za popieranie zabójcy Pawła Adamowicza

Video: tvn24

Ekspert o zagrożeniu patostremami

05.04 | Musimy przede wszystkim od samego początku kontrolować te treści, do których mają dostęp - podkreślił Łukasz Wojtasik z fundacji "Dajemy dzieciom siłę" komentując zagrożenie zjawiskiem patostremów. Ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa dzieci w sieci we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 dodał, że na popularności wulgarnych transmisji zarabiają ich twórcy kosztem odbiorców.

