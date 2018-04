Działacz PO przyznał się do stawianych mu zarzutów

30.03. | Do dwóch lat więzienia grozi Grzegorzowi T., pracownikowi magistratu w Aleksandrowie Łódzkim i działaczu Platformy Obywatelskiej. Przyznał się do tego, że zainstalował w biurze poselskim Agnieszki Hanajczyk urządzenie do rejestrowania dźwięku i obrazu.

