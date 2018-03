Posłanka Platformy miała podsłuch. Założył go... kolega z jej partii

Do dwóch lat więzienia grozi działaczowi Platformy Obywatelskiej - Grzegorzowi T. Przyznał się do tego, że zainstalował w biurze poselskim Agnieszki Hanajczyk urządzenie do rejestrowania dźwięku i obrazu.