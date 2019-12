Na liście lektur tylko jedno opowiadanie Tokarczuk. Minister: nauczyciele mają dużą swobodę

- W podstawie programowej, w lekturach pojawiła się już jedna pozycja pani Olgi Tokarczuk - powiedział w środę minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski pytany, czy resort rozważa rozszerzyć listę lektur szkolnych, tak by znalazło się na niej więcej utworów noblistki. Dodał, że "nauczyciele mają dużą swobodę w kształtowaniu treści, które przekazują na lekcjach i spokojnie mogą także zająć się kolejnym laureatem Nagrody Nobla" na przykład w ramach godzin wychowawczych.

We wtorek w Sztokholmie odbyła się ceremonia wręczenia Nagród Nobla, podczas której laureatka literackiej Nagrody Nobla za rok 2018 Olga Tokarczuk odebrała złoty medal i dyplom z rąk króla Szwecji Karola XVI Gustawa.

"W lekturach pojawiła się już jedna pozycja pani Tokarczuk"

"My naprawdę wygrałyśmy tego Nobla". Podziękowania Olgi Tokarczuk We wtorek... czytaj dalej » W środę na konferencji prasowej minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski był pytany, czy w związku tym resort zamierza rozszerzyć listę lektur szkolnych, tak by znalazło się na niej więcej utworów noblistki lub zachęcać nauczycieli do przeprowadzenia lekcji wychowawczych, opierających się na wykładzie noblowskim Tokarczuk.

- Cieszymy się, że kolejny Polak dostąpił takiego lauru, takiego wyróżnienia - powiedział szef MEN. Wskazywał, że "w podstawie programowej, w lekturach pojawiła się już jedna pozycja pani Tokarczuk".

- Natomiast nauczyciele mają dużą swobodę w kształtowaniu treści, które przekazują na lekcjach i spokojnie mogą także zająć się kolejnym laureatem Nagrody Nobla - przekonywał. - Może być to także na godzinach wychowawczych, nie widzimy tutaj żadnych przeszkód - dodał Piontkowski.

Opowiadanie Tokarczuk na liście lektur

Na liście lektur obowiązkowych w podstawie programowej do języka polskiego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, w tzw. zakresie podstawowym, czyli obligatoryjnym dla wszystkich uczniów, jest opowiadanie Olgi Tokarczuk "Profesor Andrews w Warszawie" z tomu "Gra na wielu bębenkach".

Przed Olgą Tokarczuk Nagrodą Nobla z literatury uhonorowanych zostało czworo Polaków: Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont, Czesław Miłosz i Wisława Szymborska.

Podstawy programowe kształcenia ogólnego to rozporządzenie ministra edukacji, w którym jest opisane, co uczeń powinien umieć z przedmiotu po określonym etapie edukacyjnym. Programy nauczania i podręczniki muszą być z nimi zgodne. Nauczyciel ma obowiązek realizacji wszystkich treści zawartych w podstawach.

