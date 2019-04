Szympansy w parlamencie. Obraz Banksy'ego wraca jako komentarz do brexitu





»

"Śmiejcie się, ale pewnego dnia nikt nie będzie za nic odpowiedzialny" - napisał Banksy na Instagramie, komentując powrót na wystawę jednego ze swoich najsłynniejszych dzieł, obrazu "Devolved Parliament", przedstawiającego szympansy obradujące w brytyjskim parlamencie. Muzeum w Bristolu wystawiło pracę w przeddzień pierwotnej daty wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Obraz Banksy’ego pt. "Devolved Parliament" ("Parlament zdegenerowany") został przez bristolskie muzeum sztuki ponownie wystawiony 28 marca. Dzieło pierwszy raz pojawiło się 10 lat temu na wystawie "Banksy versus Bristol Museum".

Największy namalowany na płótnie obraz artysty przedstawia Izbę Gmin brytyjskiego parlamentu, w której w roli posłów obradują szympansy.





Przeczytaj też: Dzieło Banksy'ego sprzedane za "sześciocyfrową sumę"

Banksy komentuje brexit

"Zrobiłem to 10 lat temu. Muzeum w Bristolu właśnie ponownie umieściło obraz na wystawie, by podkreślić dzień brexitu" - napisał w czwartek na Instagramie artysta.



Wstępnie Wielka Brytania w razie braku jakichkolwiek ustaleń - przyjęcia porozumienia z UE lub przedłużenia procesu wyjścia - miała automatycznie opuścić Wspólnotę o północy z 29 na 30 marca.



Wyświetl ten post na Instagramie. . Devolved Parliament I made this ten years ago. Bristol museum have just put it back on display to mark Brexit day. . “Laugh now, but one day no-one will be in charge.” Post udostępniony przez Banksy (@banksy) Mar 28, 2019 o 7:41 PDT

- Dziesięć lat później to jest trafniejsze niż było wtedy - mówi Yoma Smith z zarządu bristolskiego muzeum, komentując obraz "Devolved Parliament". - Czy Banksy jest wizjonerem? Czy malował ten obraz z myślą, że to się wydarzy? - zastanawia się Smith.

Wystawa w 2009 roku trwała 12 tygodni i przyciągnęła około 300 tysięcy odwiedzających.

"Śmiejcie się, ale pewnego dnia nikt nie będzie za nic odpowiedzialny" - dodał we wpisie Banksy, nawiązując do innego swojego dzieła o nazwie "Laugh now" ("Śmiejcie się"), przedstawiającego małpy z tabliczkami. Na niektórych tabliczkach napisane jest "Śmiejcie się, ale pewnego dnia to my będziemy u władzy".



Wyświetl ten post na Instagramie. “Laugh now, but one day we’ll be in charge” Banksy . I do like an art gallery visit! Lots of Banksy at the @mocomuseum to admire! . . #banksy #art #graffitiart #moco #mocomuseum #mocomuseumamsterdam #spraypaint #laughnowonedaywellbeincharge #laughnowbanksy #photography #artgallery #amsterdam Post udostępniony przez Becky Payne (@beckys.photography) Kwi 3, 2019 o 10:00 PDT

Brakująca gwiazda

Obraz "Devolved Parliament" w momencie powrotu na wystawę stał się komentarzem do brexitu. Nie jest to jednak pierwsza artystyczna wypowiedź Banksy’ego na temat wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.



W maju 2017 roku na jednej z kamienic w Dover stworzył mural przedstawiający motyw flagi wspólnoty, z której mężczyzna stojący na drabinie zdrapuje jedną z gwiazd.



Wyświetl ten post na Instagramie. Dover, England. Post udostępniony przez Banksy (@banksy) Maj 7, 2017 o 6:40 PDT



Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Banksy (@banksy) Maj 7, 2017 o 6:44 PDT

Zobacz raport o brexicie >>>