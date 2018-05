Ostatnie chwile przed książęcym ślubem. Goście już się schodzą

19.05 | Szósty w linii do brytyjskiego tronu 33-letni książę Harry i 36-letnia amerykańska aktorka Meghan Markle wezmą w sobotę ślub na zamku w Windsorze. Do miasteczka przyjedzie z tej okazji ponad 100 tysięcy osób. Wydanie specjalne od godziny 11 na antenach TVN24 i TVN24BiS.

Podobnie jak Kate Middleton podczas ślubu z księciem Williamem w 2011 roku, a wcześniej księżna Diana podczas ślubu z księciem Karolem w 1981 roku, Meghan nie zobowiąże się w trakcie przysięgi do posłuszeństwa mężowi, co w przeszłości było tradycyjnym elementem uroczystości. Zdecydowano się również na bardziej współczesny zapis składanych przysięg, rezygnując ze staroangielskich słów, których używali William i Kate. W przeciwieństwie do swojego starszego brata, Harry będzie także nosił obrączkę małżeńską.

Wszystko dopięte na ostatni guzik, wszystko świetnie zorganizowane. Wizerunki zakochanych, księcia Harry'ego i Meghan Markle, wyłaniają się z każdego zakątka Windsoru, niezliczone brytyjskie i amerykańskie flagi zdobią ulice miasta. Wielka Brytania i tłumy przybyłych z odległych zakątków świata z niecierpliwością odliczają ostatnie godziny do ślubu. Bardziej wytrwali od dawna zajmują strategiczne pozycje, by choć przez chwilę uczestniczyć w podniosłym wydarzeniu. Na Kontakt 24 przesyłacie relacje z Wielkiej Brytanii, przedstawiacie ostatnie chwile przed ślubem.

- Mnóstwo uśmiechniętych i radosnych Wyspiarzy pojawiło się już na deptaku prowadzącym do zamku. Będą mieli okazję przy tych barierkach obserwować przejazd karety z nowożeńcami - relacjonował reporter TVN24 Sebastian Napieraj. - Jesteśmy podekscytowane - mówiły fanki książęcej pary, które przyjechały z Kapsztadu. Dodały, że panuje fantastyczna atmosfera. Są ciekawe, czy książę Harry pożegna się z brodą. Będzie musiał to zrobić, jeśli zdecyduje się na włożenie wojskowego garnituru. - Kochamy Meghan i Harry-ego - mówiły z kolei turystki z Kalifornii.

Wielkie odliczanie trwa. Reporterzy 24 czekają na ślub roku Wszystko dopięte... czytaj dalej » Ceremonia rozpocznie się o godzinie 13 czasu polskiego i będzie poprzedzona uroczystym przyjazdem członków rodziny królewskiej i pary młodej do kościoła.



W ceremonii w kościele łącznie weźmie udział około 600 osób, w tym około 30 członków rodziny królewskiej na czele z królową Elżbietą II.



Po trwającej godzinę ceremonii nowożeńcy przejadą ulicami miasta.



Przysięgi małżeńskie odbierze od pary arcybiskup Canterbury Justin Welby, a kazanie wygłosi biskup amerykańskiego kościoła episkopalnego Michael Curry.



W uroczystości nie weźmie udziału Thomas, ojciec Meghan. W ostatnich dniach przed ślubem mężczyzna uskarżał się na problemy z sercem i ostatecznie zrezygnował z udziału w ceremonii. W ostatniej chwili zdecydowano, że Meghan Markle do ołtarza poprowadzi w jego zastępstwie następca tronu i ojciec Harry’ego, książę Karol. Będzie za to matka nowej księżnej Doria Ragland, która w piątek spotkała się zarówno z księciem Karolem, jak i królową Elżbietą II i jej mężem Filipem. Będą także przyjaciele pary, w tym wielu aktorów serialu "Suits" ("W garniturach"), w którym Markle grała rolę prawniczki.



Uwaga mediów skupiona będzie w sobotę także na towarzyszącej parze grupie druhen i drużbów, w tym pięcioletnim księciu George’u i trzyletniej Charlotte, będącymi odpowiednio trzecim i czwartą w linii do tronu.



W ramach odejścia od tradycji - dopuszczalnego ze względu na odległe miejsce Harry’ego w linii do tronu i status drugiego wnuka królowej - para młoda wybrała mniej formalną muzykę, która będzie towarzyszyła im w tym specjalnym dniu, sięgając m.in. po repertuar Etty James i Bena E. Kinga oraz gospel.

