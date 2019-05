Kaczyński i Morawiecki odwiedzają Przyłębską. Czarnecki: trochę się martwię, nikt mnie nie zaprosił

Foto: TVN24 Video: tvn24

Lubnauer o spotkaniach prezesa PiS i premiera w mieszkaniu...

23.05 | Przecież my najczęściej wiemy, jaki będzie wynik decyzji Trybunału Konstytucyjnego znając poglądy PiS-u, zanim on jeszcze zapadnie. Co więcej, czasami ogłasza go pani Przyłębska, zanim spotka się skład Trybunału Konstytucyjnego - zauważyła szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Odniósł się do ustaleń "Gazety Wyborczej", że w mieszkaniu prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej odbywają się cyklicznie spotkania, w których biorą udział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki.

»