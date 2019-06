Greta Thunberg wspiera Ingę Zasowską. "Jest prawdziwą bohaterką"





16-letnia Greta Thunberg ze Szwecji, inicjatorka Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, która w marcu została zgłoszona do Pokojowej Nagrody Nobla, pochwaliła w mediach społecznościowych 13-letnią Ingę Zasowską. Polska nastolatka rozpoczęła w piątek pod Sejmem Wakacyjny Strajk Klimatyczny. Greta zwróciła uwagę na hejt, jaki spada na Ingę, i zachęciła do wspierania Polki.

"To jest Inga Zasowska, ma 13 lat. Jest uczennicą, która zorganizowała Strajk Klimatyczny przed polskim Sejmem. Jest prawdziwą bohaterką, która walczy o naszą przyszłość" - napisała na Twitterze Greta Thunberg w poniedziałek 24 czerwca.



This is Inga Zasowska, 13. She is school striking for the climate outside the Polish Parliament. She is a true hero, standing up for everyone’s future.

For this, she has received unimaginable amounts of hate. Please give her - and all others in her situation - your full support. pic.twitter.com/kCgLhn3iw7 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) 24 czerwca 2019

Protest 13-letniej Ingi

O Indze zrobiło się głośno w ubiegłym tygodniu, kiedy to nastolatka zakomunikowała w mediach społecznościowych rozpoczęcie Wakacyjnego Strajku Klimatycznego.

Protestując przed Sejmem w każdy piątek do końca lipca, Inga chce zwrócić uwagę na zagrożenie klimatyczną katastrofą.

- Politycy nie przejmują się zmianą klimatu i nic z tym nie robią - powiedziała Inga Zasowska w rozmowie z "Faktami".

Tysiące komentarzy pod postem Ingi

Inicjatywę 13-latki komentują użytkownicy mediów społecznościowych. Pod postem opublikowanym w piątek przez Ingę znajduje się już 1,5 tysiąca komentarzy i ciągle pojawiają się nowe. Część z nich jest bardzo nieprzyjemna.

Inga poinformowała też w social mediach, że ktoś podszywa się pod nią na Twitterze i Facebooku.

"Ingę zalała fala hejtu. Proszę o wsparcie dla niej i dla innych osób, które znajdują się w podobnej sytuacji" - zaapelowała Greta Thunberg.









Słowa wsparcia

Wiele osób odpowiedziało na apel Szwedki. Niektórzy publikują w komentarzach pod postem swoje zdjęcia, pokazując, że strajkują w podobny sposób w swoim kraju.

"Wysyłam jej dużo miłości. Musi być silna, nawet jeśli będzie sama przeciw wszystkim" - czytamy w jednym komentarzu.

"Brawo Inga! Jesteśmy z ciebie dumni! Nie poddawaj się! Niedźwiedzie polarne i Ziemia Cię potrzebują!" - napisał ktoś inny.

"Dziękuję Ci Greta za wsparcie i miłe słowa. Wiele to dla mnie znaczy. Podziwiam Twoje zaangażowanie" - napisała z kolei Inga w mediach społecznościowych.

13-latka zadeklarowała, że pojawi się przed Sejmem w najbliższy piątek. Mają jej towarzyszyć koleżanki. Na Facebooku pojawiło się też wydarzenie "Wspieram #WakacyjnyStrajkKlimatyczny", którym interesuje się ponad tysiąc osób.



Sending her lots of love. She should be strong. Been doing this alone as well pic.twitter.com/zUdu8dcBVE — Vash4Change(@vanessa_vash) 24 czerwca 2019



pic.twitter.com/zv5vWyS675 — Sandra Bray (@sandbray) 24 czerwca 2019





Szwedka, która inspiruje młodzież na całym świecie

16-letnia Greta Thunberg walczy o środowisko, domagając się, aby politycy i obywatele wzięli odpowiedzialność za zmiany klimatyczne. Jej protest na schodach szwedzkiego parlamentu rozpoczął się 9 września i jest kontynuowany w każdy piątek.

W ślady 16-latki poszło tysiące młodych ludzi na całym świecie, organizując protesty w swoich państwach.

W marcu Greta Thunberg została zgłoszona do Pokojowej Nagrody Nobla.