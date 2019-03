Nastolatka z szansą na pokojowego Nobla. Za walkę z globalnym ociepleniem





16-letnia Greta Thunberg ze Szwecji, inicjatorka Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, została zgłoszona do Pokojowej Nagrody Nobla. Dziś - dzięki apelom młodej Szwedki - w ponad 2000 miejsc na całym świecie (także w Polsce) uczniowie wychodzą na ulice, by wyrazić swój sprzeciw polityce, która prowadzi do zmian klimatycznych.

"Liderzy nas zawiedli". Mówi o niej świat, jest w Katowicach Greta Thunberg co... czytaj dalej » Greta Thumberg co piątek opuszcza swoje zajęcia szkolne, by protestować przed szwedzkim parlamentem. Nastolatka nie zgadza się na bierność rządzących wobec zmian klimatycznych. Postawa Szwedki zwróciła uwagę polityków oraz międzynarodowych organizacji, przede wszystkim zaś stała się inspiracją dla młodzieży z całego świata.

Greta Thunberg nominowana do Nobla przez polityków

- Greta Thunberg zapoczątkowała masowy ruch, który ma olbrzymi wkład w pokój na świecie. Jeśli nic nie zrobimy, by powstrzymać zmiany klimatyczne, staną się one przyczyną wojen, konfliktów i uchodźstwa - powiedział Freddy André Øvstegård, norweski polityk i jeden z inicjatorów zgłoszenia Grety do pokojowego Nobla.

Sama Thunberg skomentowała zgłoszenie jej do Nobla krótkim wpisem na Twitterze.

"Jestem zaszczycona i wdzięczna za tę nominację" – czytamy.

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny w kilku tysiącach miejsc

W kolejnych notkach nastolatka informowała o liczbie państw, które wezmą udział w dzisiejszych protestach.

"Ostatnia aktualizacja. 2052 miejsca w 123 krajach na wszystkich kontynentach, w tym na Antarktydzie. Pytanie brzmi: co zrobisz 15 marca?" – pisze nastolatka.

Latest update say:

2052 places in 123 countries on all continents, including Antarctica.

So, the question is:

What will you do on March 15 2019? https://t.co/ROmtFMrj6Y#schoolstrike4climate#FridaysForFurture#climatestrike#WhateverItTakes

(picture from Sydney today) pic.twitter.com/oFr6IryCnk — Greta Thunberg (@GretaThunberg) 15 marca 2019

30 tydzień strajku

O 8 rano, nastolatka poinformowała, że jest już - jak co tydzień - obecna w miejscu protestu.

"Trzydziesty tydzień strajku szkolnego" – pisze Thunberg.

School strike week 30.#climatestrike#fridaysforfuture#schoolstrike4climatepic.twitter.com/HLsY1ZRgyT — Greta Thunberg (@GretaThunberg) 15 marca 2019

Poparcie dla inicjatywy Grety

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny poparło dotychczas wielu polityków m.in. Angela Merkel, a także burmistrzowie Paryża, Mediolanu, Sydney, Oslo czy Barcelony.

Inicjatywę młodej Szwedki poparł również Kumi Naidoo, szef Amnesty International.

- Młodzi ludzie zawstydzają swoich przywódców pasją i determinacją, jakie wykazują w tej kluczowej bitwie – stwierdził Naidoo.

Polska młodzież również strajkuje

Po godzinie 10 również w Polsce rozpoczęły się protesty młodzieży.

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny w Warszawie i innych polskich miastach

- Chcemy szkół przyjaznych dla środowiska; szkół, które będą dawać przykład dzieciom, będą uczyć młodzież, jak dbać o środowisko - powiedziała jedna z uczestniczek reporterce Tvn 24.

- Chcemy, by politycy zwrócili uwagę na zmiany zachodzące w środowisku - dodała.

Demonstracje na rzecz ochrony klimatu zapowiadali uczniowie w 23 miastach Polski.