Święto kina niezależnego. Od dziś w Krakowie

Dwa konkursy, około 200 filmów prezentowanych w kinach, nad Wisłą i na dachach krakowskich kamienic - tak zapowiada się najbliższe 10 dni w Krakowie. W piątek rusza jedna z najbardziej cenionych imprez kina niezależnego w naszej części Europy: Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego Netia Off Camera.

"Cicha noc" Piotra Domalewskiego powalczy o 100 tysięcy dolarów Debiut fabularny... czytaj dalej » Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego Netia Off Camera to jedna z największych tego typu imprez w Europie Środkowo-Wschodniej. Festiwal programowo koncentruje się na kinie niezależnym, odważnym zarówno w treści, jak i w formie, oraz takim, które stawia na wartko opowiedziane, fascynujące historie.

Kontrowersyjna satyra na otwarcie

11. edycję Netia Off Camera otworzy brawurowa satyra, jedna z najgłośniejszych komedii ostatnich miesięcy - "Śmierć Stalina" w reżyserii nominowanego do Oscara Armando Innaucciego. Co ciekawe, wyświetlanie filmu na terenie Rosji zostało zakazane przez tamtejsze Ministerstwo Kultury.

W rolach głównych zobaczymy między innymi laureatów Złotych Globów - Steve'a Buscemiego i Jeffrey’a Tambora, członka legendarnej ekipy Monty Pythona - Michaela Palina, filmową dziewczynę Bonda - Olgę Kurylenko oraz wielokrotnie nagradzanych aktorów - Jasona Isaacsa i Paddy'ego Considine'a.

Źródło: Kino Świat Kadr z filmu "Śmierć Stalina"

Walka o Krakowską Nagrodę Filmową

Najważniejszą częścią festiwalu jest Konkurs Główny "Wytyczanie Drogi", w którym dziesięć pierwszych lub drugich filmów reżyserów z całego świata rywalizuje o Krakowską Nagrodę Filmową - 100 tysięcy dolarów, przyznawaną przez międzynarodowe jury.

W tym roku przewodniczącą jury Konkursu Głównego jest Małgorzata Szumowska. Polskiej reżyserce towarzyszyć będą aktorzy: Gina Gershon i Thomas Kretschmann.

Do konkursu zakwalifikowano dziesięć filmów, które są debiutami bądź drugimi pełnometrażowymi fabułami w twórczości młodych twórców z całego świata. Po raz pierwszy w historii festiwalu w Konkursie Głównym pojawiły się dwa polskie filmy - "Wieża. Jasny dzień" Jagody Szelc i "Cicha noc" Piotra Domalewskiego.

Ponadto do rywalizacji o 100 tysięcy dolarów stanęły: "Lemonade" Ioany Uricaru, "Unwanted" Edona Rizvanollego, "Hva vil folk si" Iram Haq, "The Reports on Sarah and Saleem" Muayada Alayanto, "Love After Love" Russella Harbaugha, "Montana" Limor Shmili, "Retablo" Alvaro Delgado Apariciego i "Revenge" Coralie Fargeat.

Polskie filmy z szansą na Nagrodę Kulczyk Foundation

Istotnym elementem programu jest Konkurs Polskich Filmów Fabularnych, w których najlepsze rodzime produkcje ostatniego sezonu walczą o Nagrodę Kulczyk Foundation w wysokości 300 tysięcy złotych.

Najlepszy film wskaże międzynarodowe jury. Podczas 11. edycji festiwalu polskie filmy ocenią: Lucy Bevan, Dree Hemingway, Geoff Andrew.

O 300 tysięcy złotych walczyć będą: "Czuwaj" Roberta Glińskiego, "Atak paniki" Pawła Maślony, "Dzikie róże" Anny Jadowskiej, "Serce miłości" Łukasza Rondudy, "Gotowi na wszystko. Exterminator" Michała Rogalskiego, "Twarz" Małgorzaty Szumowskiej, "Ptaki śpiewają w Kigali" Joanny Kos-Krauze i Krzysztofa Krauzego, "Pomiędzy słowami" Urszuli Antoniak, "Człowiek z magicznym pudełkiem" Bodo Koxa oraz "Zgoda" Macieja Sobieszczańskiego.

Lista laureatów nagród ogłoszona zostanie podczas uroczystej gali 5 maja.

Polska premiera "Prawdziwej historii"

"Prawdziwa historia" Romana Polańskiego swoją światową premierę miała w trakcie ubiegłorocznego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes.

Polański, który na koncie ma między innymi Oscara za reżyserię "Pianisty", sięgnął tym razem po głośną powieść Delphine de Vigan. W rolach głównych obsadził Emmanuelle Seigner i Eva Green.

"Prawdziwa historia" to thriller psychologiczny o rodzącej się przyjaźni popularnej pisarki z tajemniczą czytelniczką, która z czasem ujawnia swoje mroczne oblicze. Delphine (Emmanuelle Seigner) od jakiegoś czasu cierpi na brak weny. Gdy pewnego dnia w trakcie podpisywania książek poznaje tajemniczą kobietę (Eva Green), jej życie zaczyna stopniowo zbaczać z wcześniej wytyczonego toru.

Między kobietami rodzi się relacja, która z przyjaźni zmienia się w toksyczne uzależnienie. Delphine powoli traci kontrolę nad swoim życiem, a wszystko, co uważała dotychczas za pewnik, zmienia swe pierwotne znaczenie.

2 maja, czyli w dzień polskiej premiery jego filmu, Polański spotka się z festiwalową publicznością. Legendarny reżyser już wcześniej gościł na festiwalu - w 2015 roku odebrał nagrodę "Pod prąd" i zostawił odcisk swojej dłoni na Krakowskiej Alei Filmowej.

Regułą festiwalu stało się już, że artyści sami przybliżają kino niezależne mieszkańcom miasta i turystom. Z dala od fleszy fotoreporterów i czerwonych dywanów spotykają się z publicznością w specjalnie utworzonym Miasteczku Filmowym.

Netia Off Camera tradycyjnie wchodzi w przestrzeń miasta, zamieniając w plenerowe kina Plac Szczepański, tworząc Kino pod Gwiazdami na Bulwarach Wiślanych i urządzając specjalne projekcje na dachach krakowskich kamienic.

Nie tylko filmy

Publiczność festiwalowa otrzyma nie tylko seanse filmowe, spotkania czy debaty eksperckie. Krakowska majówka to także koncerty w ramach Off Sceny.

Tegoroczny cykl otworzy podczas gali otwarcia Reni Jusis, która w spektakularny sposób wróciła na scenę w 2017 roku, po siedmiu latach przerwy.

Podczas festiwalu zagrają także: nowojorskie trio City of the Sun, Lazy Habits, So Flow, Roo Panes i Mark Mark McGowan, Carnival Youth, Sonbird, Jeremy Gara, Miro Kepiński, Baasch, Tumbling Walls, Elements, BeMy.

Dodatkowym elementem tegorocznej Off Sceny będą sesje nagraniowe, przeprowadzone w duetach polsko-zagranicznych. Efekty będą prezentowane po imprezie, na festiwalowym kanale YouTube.