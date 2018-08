Foto: tvn24 Video: tvn24

"Ten festiwal jest robiony dla widzów". Zakończył się...

05.08.| 12. edycja Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym oraz Janowcu nad Wisłą przechodzi do historii. Widownia miała okazję zobaczyć ponad 100 filmów, w tym wiele pokazywanych po raz pierwszy w Polsce, spotkać gwiazdy prezentowanych filmów czy posłuchać niezwykłych koncertów. 12. edycja odbyła się pod hasłem "Kino, które łączy". Jak wyjaśniła Grażyna Torbicka, dyrektor artystyczna festiwalu, podczas ośmiu dni zaprezentowano filmy pochodzące z różnych stron świata oraz różne spojrzenia na świat reprezentują artyści współczesnego kina. - Musimy zgodzić się z tym, że mogą być bardzo różne wizje przyszłości, a wspólnie możemy tylko i wyłącznie my, jaka ona będzie - powiedziała. - Ten festiwal jest po prostu robiony dla widzów, to nie jest festiwal dla ludzi z branży - dodała.

»