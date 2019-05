Rodzina królewska znowu zatrudnia

Foto: Instagram/theroyalfamily/Ian Leslie Macdonald Video: tvn24

Rodzina królewska to brytyjska marka

22.07 | - Zdarza się, że przeprowadzane są rankingi najbardziej rozpoznawalnych marek świata; tych najbardziej znaczących i wpływowych. I rodzina królewska taką marką jest - mówił w TVN24 Rafał Wojda. Przypomniał, że królewskie dziecko, które lada moment przyjdzie na świat, będzie nie tylko następcą tronu, ale też dziedzicem fortuny Windsorów. - Są to grube miliony funtów. Wielkie posiadłości, pałace i biznes z tym związany. Na tych gigantycznych ziemskich posiadłościach toczą się normalne biznesowe interesy jak np. polowania za pieniądze. Co więcej rodzina królewska jest jednym z największych beneficjentów unijnych środków jeśli chodzi o Wielką Brytanię. Biorą dopłaty m.in. do swoich pól, lasów, łąk i pastwisk - wyjaśnił. Jak się szacuje, same gadżety dla dzieci wyprodukowane i sprzedane w związku z ciążą Kate Middleton przyniosły 240 mln funtów zysku dla producentów.

»