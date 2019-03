Królowa Elżbieta II zadebiutowała na Instagramie. Debiutancki wpis i wielkie zasięgi





7 marca 2019 roku zapisze się w historii mediów społecznościowych. Właśnie tego dnia królowa Elżbieta II zamieściła swój pierwszy post na Instagramie. Tym samym 92-letnia brytyjska monarchini stała się influencerką. Od wczoraj "królewski" post zobaczyło bowiem już ponad 200 tysięcy osób.

Jej Wysokość zadebiutowała na popularnym serwisie podczas otwarcia Centrum Smitha w londyńskim Muzeum Nauki. Królowa Wielkiej Brytanii zwróciła uwagę na XIX-wieczny dokument, który uznała za godny upublicznienia w sieci.

List do prapradziadka królowej na Instagramie

Pochodzący z 1843 roku list, którego nadawcą jest Charles Babbage - brytyjski matematyk i astronom, nazywany "ojcem brytyjskiej informatyki" - adresowany był do prapradziadka Elżbiety II, księcia Alberta.

Naukowiec opisuje w nim działanie zaprojektowanej przez siebie maszyny różnicowej. Dzieło Babbage’a uważane jest za dalekiego protoplastę współczesnych komputerów.

Wyświetl ten post na Instagramie. Today, as I visit the Science Museum I was interested to discover a letter from the Royal Archives, written in 1843 to my great-great-grandfather Prince Albert. Charles Babbage, credited as the world’s first computer pioneer, designed the “Difference Engine”, of which Prince Albert had the opportunity to see a prototype in July 1843. In the letter, Babbage told Queen Victoria and Prince Albert about his invention the “Analytical Engine” upon which the first computer programmes were created by Ada Lovelace, a daughter of Lord Byron. Today, I had the pleasure of learning about children’s computer coding initiatives and it seems fitting to me that I publish this Instagram post, at the Science Museum which has long championed technology, innovation and inspired the next generation of inventors. Elizabeth R. PHOTOS: Supplied by the Royal Archives Royal Collection Trust / Her Majesty Queen Elizabeth II 2019 Post udostępniony przez The Royal Family (@theroyalfamily) Mar 7, 2019 o 3:31 PST

Królowa komentuje na Insta

"Jesteś w ciąży? To na pewno moje dziecko?". Marokańska podróż książęcej pary Książę i księżna... czytaj dalej » "Podczas mojej dzisiejszej wizyty w Muzeum Nauki zainteresował mnie list odkryty w Królewskich Archiwach. Napisany został w 1843 roku, a jego adresatem jest mój prapradziadek" - czytamy w notce królowej pod zdjęciem listu.

Dalej królowa pisze o autorze historycznej korespondencji i szczegółach listu.

"Charles Babbage, uważany za komputerowego pioniera, zaprojektował w 1843 roku maszynę różniczkową, której prototyp książę Albert miał okazję zobaczyć w lipcu tego roku. W liście Babbage opowiada królowej Wiktorii i księciu Albertowi o swoim wynalazku, dzięki któremu powstały pierwsze programy komputerowe, stworzone przez Adę Lovelace, córkę Lorda Byrona" - czytamy.

Monarchini podaje również powody, które skłoniły ją do umieszczenia wpisu na popularnym serwisie.

"Dziś miałam również przyjemność poznawać inicjatywy związane z kodowaniem komputerowym dla dzieci i wydaje mi się stosowne, by opublikować ten post na Instagramie w Muzeum Nauki, które od dawna promuje technologię, innowacyjność i inspiruje następną generację wynalazców".

Muzeum Nauki odpowiada

Do wpisu Elżbiety II, opublikowanego na oficjalnym profilu rodziny królewskiej, odniosło się wizytowane przez nią muzeum.

"Jesteśmy zaszczyceni, że przy okazji otwarcia Centrum Smitha w Muzeum Nauki, Wasza Wysokość po raz pierwszy opublikowała post na Instagramie” - napisali przedstawiciele placówki.

Wyświetl ten post na Instagramie. We were honoured to welcome Her Majesty The Queen to the Science Museum today, where The Queen shared a post on Instagram for the first time and announced a new major exhibition, Top Secret: From Ciphers to Cyber Security. • • While visiting, HM The Queen also opened our new supporters centre, The Smith Centre. • • We’re delighted HM The Queen has used this visit to the Science Museum as an opportunity to post on Instagram for the first time, following sending Her Majesty’s first Tweet from our Information Age Gallery in 2014. • • Top Secret opens on 10 July 2019. It will explore over a century’s worth of communications intelligence through hand-written documents, declassified files and previously unseen artefacts from @GCHQ’s historic collection. Book your free tickets in our bio Post udostępniony przez Science Museum (@sciencemuseum) Mar 7, 2019 o 4:19 PST

"Witamy na Instagramie!"

Post królowej jest również szeroko komentowany przez użytkowników serwisu.

"Gratulujemy Waszej Wysokości! Witamy na Instagramie!" – czytamy w jednym z wpisów.

"Wspaniale jest zobaczyć pierwszą wiadomość od Jej Wysokości Królowej Elżbiety II. Z niecierpliwością czekamy na kolejne" – czytamy w kolejnym.

"Moje serce zaczęło bić mocniej. Nie tylko pięknie napisany przez Jej Wysokość post, ale i dokument z pięknym odręcznym pismem. W dzisiejszych czasach nie piszemy tak dobrze" – skomentowała.

Debiut na Twitterze w 2014 r.

Post monarchini nie jest jej pierwszą aktywnością w mediach społecznościowych. W 2014 roku, właśnie w londyńskim Muzeum Nauki, królowa opublikowała swój pierwszy tweet. Zapraszała w nim na wystawę "Wiek Informacji".

It is a pleasure to open the Information Age exhibition today at the @ScienceMuseum and I hope people will enjoy visiting. Elizabeth R. — The Royal Family (@RoyalFamily) 24 października 2014

Prawie 5 milionów followersów

Oficjalne konto rodziny królewskiej na Instagramie jest obserwowane przez prawie 5 milionów użytkowników. To tutaj publikowane są oficjalne zdjęcia i posty wszystkich członków rodziny królewskiej.

