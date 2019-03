W "Milionerach" padł milion





W czwartkowych "Milionerach" padło pytanie za milion złotych. Brzmiało: "Różańcową tajemnicą chwalebną nie jest..."? Pani Katarzyna mogła wybierać spośród odpowiedzi: wniebowzięcie Matki Bożej, zmartwychwstanie Jezusa, śmierć Jezusa na krzyżu oraz zesłanie Ducha Świętego.

Pytanie za milion usłyszała pani Katarzyna Kant-Wysocka z Gdańska. Uczestniczka "Milionerów" jest miłośniczką kultury antycznej i absolwentką filologii klasycznej. Na co dzień pracuje w marketingu. Dzięki poprawnej odpowiedzi dołączyła do grona zwycięzców polskiej edycji tego programu.

Droga do pytania za milion

Swoją grę rozpoczęła już w poprzednim odcinku. Na pierwsze pytania odpowiedziała bez większych problemów. Wątpliwości pojawiły się dopiero podczas pytania za 20 tysięcy złotych. Spośród czterech odpowiedzi miała wskazać niepoprawną konstrukcję gramatyczną. Wtedy też skorzystała z koła ratunkowego: pół na pół.

Dziesięć czy dziesięcioro? Zagwozdka językowa z "Milionerów"

Kolejne pytania usłyszała już w czwartkowym odcinku. W jednym z nich, za 75 tysięcy złotych, została zapytana o to, który wokalista zakochał się w Polce i przeprowadził do Poznania. Do wyboru miała wokalistów czterech zespołów: Black Sabbath, The Rolling Stones, Genesis i The Beatles. Metodą dedukcji wybrała poprawną odpowiedź.

Wokalista którego zespołu zakochał się w Polce i przeprowadził do Poznania? (pytanie za 75 000 złotych)

Kolejne koło ratunkowe wykorzystała w pytaniu za 125 tysięcy złotych. Dotyczyło ono częstotliwości napięcia w sieci elektroenergetycznej w Polsce i reszcie Unii Europejskiej. Zadzwoniła do swojego kolegi, Piotra. Ten pomógł jej wybrać poprawną odpowiedź - 50 Hz.

Pytanie za ćwierć miliona złotych dotyczyło literatury. Pani Katarzyna miała wskazać, w czyim utworze pojawia się fragment "ryczy z bólu ranny łoś, zwierz zdrów przebiega knieje, ktoś nie śpi, aby spać mógł ktoś. To są zwyczajne dzieje". Do wyboru byli: Mickiewicz, Słowacki, Szekspir i Cervantes. Uczestniczka postanowiła skorzystać z ostatniego koła ratunkowego i poprosiła o pomoc publiczność. 53 procent osób siedzących na widowni postawiło na Williama Szekspira. Była to poprawna odpowiedź.

Na pytanie za pół miliona złotych uczestniczka odpowiedziała błyskawicznie.

Fuga dysocjacyjna to... (pytanie za 500 000 złotych)



Ostatnie pytanie, warte milion złotych, dotyczyło tajemnic różańcowych.

Różańcową tajemnicą chwalebną nie jest...

A: wniebowzięcie Matki Bożej

B: zmartwychwstanie Jezusa

C: śmierć Jezusa na krzyżu

D: zesłanie Ducha Świętego

Nie mając już żadnych kół ratunkowych, była zdana tylko na siebie. Szybko zauważyła, że "trzy z czterech odpowiedzi dotyczą wydarzeń, które były pozytywne". Po chwili namysłu postawiła na odpowiedź C: śmierć Jezusa na krzyżu i wygrała milion złotych.

Polscy "Milionerzy"

Pani Katarzyna Kant-Wysocka jest trzecią osobą, która zdobyła milion złotych w polskiej edycji "Milionerów". W 2010 roku udało się to Krzysztofowi Wójcikowi, a osiem lat później Marii Romanek.

