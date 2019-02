Pytania warte milion złotych. Sprawdź, swoją szansę na wygraną w "Milionerach"





»

Oto wszystkie pytania za milion, które padły do tej pory w "Milionerach". Było ich 18, ale nagrodę główną udało się zdobyć tylko dwóm osobom. Zwycięzcom przydała się wiedza o muzyce Czesława Mozila oraz... tabliczka mnożenia. Sprawdź swoją wiedzę.

Pierwszym milionerem w historii polskiej wersji programu został Krzysztof Wójcik w 2010 roku. "Pytania za milion się nie zapomina" - stwierdził pan Wójcik w rozmowie z reporterką TVN24.

Milionerzy: pytania za milion, na które padły dobre odpowiedzi

Pierwszy raz uczestnik wygrał "Milionerów" odpowiadając poprawnie na pytanie:

Z gry na jakim instrumencie słynie Czesław Mozil?

A: na kornecie, B: na akordeonie, C: na djembe, D: na ksylofonie.

Odpowiedź prawidłowa: B.

Sukces Krzysztofa Wójcika powtórzyła 8 lat później Maria Romanek. Emerytowana nauczycielka polskiego została zapytana w marcu 2018 roku:

Ile to jest 1111 razy 1111, jeśli 1 razy 1 to 1, a 11 razy 11 to 121?

A: 12 321, B: 1 234 321, C: 111 111 111, D: 123 454 321.

Poprawna była także odpowiedź B.

Pani Maria wyznała że za wygrane w "Milionerach" pieniądze wyremontuje kuchnię i wybierze się na wycieczkę do Gruzji. Zadeklarowała też, że pozostałą kwotę przeznaczy na cele charytatywne.

Wszystkie pytania za milion z Milionerów

O milion w odcinkach specjalnych grały takie gwiazdy, jak: Renata Dancewicz i Piotr Adamczyk, Karolina Korwin-Piotrowska i Michał Piróg, Kinga Rusin i Piotr Kraśko, a także Zbigniew Zamachowski i Borys Szyc.

Pytania o milion dotyczyły m. in. mitologii greckiej, twórczości Juliusza Słowackiego, historii dynastii Habsburgów, ryb, czy.. likierów. Oto one:



1. Skąd pochodzi Conan Barbarzyńca?

A: z Rivii

B: z Oz

C: z Mordoru

D: z Cimmerii



2. Odrażający drab z Kabaretu Starszych Panów dubeltówkę weźmie, wyjdzie i...:

A: rach-ciach!

B: buch, buch!

C: z rur dwóch

D: bum w brzuch



3. Komiksowym „dzieckiem” rysownika Boba Kane’a jest:

A: Superman

B: Batman

C: Spider-Man

D: Captain America



4. Rybą nie jest:

A: świnka

B: rozpiór

C: krasnopiórka

D: kraska



5. Kto jest mistrzem tego samego oręża, w jakim specjalizowała się mitologiczna Artemida?

A: Zorro

B: Legolas

C: Don Kichot

D: Longinus Podbipięta



6. Który aktor urodził się w roku opatentowania kinematografu braci Lumière?

A: Rudolph Valentino

B: Humphrey Bogart

C: Charlie Chaplin

D: Fred Astaire



7. Mowa w obronie poety Archiasza przeszła do historii jako jeden z najświetniejszych popisów retorycznych:

A: Izokratesa

B: Cycerona

C: Demostenesa

D: Kwintyliana



8. Kto był nadwornym malarzem króla Filipa IV Habsburga?

A: Marcello Bacciarelli

B: Jan van Eyck

C: Diego Velázquez

D: Jacques-Louis David



9. Likier maraskino produkuje się z maraski, czyli odmiany:

A: wiśni

B: jabłoni

C: figi

D: gruszy



10. Z gry na jakim instrumencie słynie Czesław Mozil?

A: na kornecie

B: na akordeonie

C: na djembe

D: na ksylofonie



11. Który utwór Juliusza Słowackiego napisany jest prozą?

A: "Godzina myśli"

B: "W Szwajcarii"

C: "Anhelli"

D: "Arab"



12. Płetwą grzbietową nie pruje wody:

A: długoszpar

B: kosogon

C: orka

D: wal grenlandzki



13. "Wątróbka z cebulką (...) jest zakąską doskonałą. Aby ją przyrządzić, należy kupić samochód i pędzić nim póty, aż się kogoś przejedzie". To Lem i...

A: "Solaris"

B: "Opowieści o pilocie Pirxie"

C: "Dyktanda czyli…"

D: "Szpital Przemienienia"



14. Ryś polski, łabędź rostowski, saksoński bocian i wywrotek smoleński to:

A: rasy gołębi

B: rasy kur

C: chrząszcze

D: akrobacje na deskorolce



15. Co według Leszka Kołakowskiego jest sklepieniem domu, w którym duch ludzki mieszka?

A: Rozum

B: Bóg

C: Miłość

D: Czas



16. Ikoną czerwcowych wyborów z 1989 r. było zdjęcie z Wałęsą podpisane "Głosuj na…". Kto z tzw. drużyny Lecha go nie miał?

A: Jacek Kuroń

B: Hanna Suchocka

C: Jarosław Kaczyński

D: Lech Kaczyński



17. Ile to jest 1111 razy 1111, jeśli 1 razy 1 to 1, a 11 razy 11 to 121?

A: 12 321

B: 1 234 321

C: 111 111 111

D: 123 454 321



18. Który instrument stroi muzyk?

A: Tamburyn

B: Kocioł

C: Okarynę

D: Czynele

Oglądaj Wideo: Katarzyna Górniak/Fakty TVN 22.03.2018 | Podbiła serca widzów i wygrała milion. "Lubię myśleć"