Emerytowana nauczycielka języka polskiego Maria Romanek jako druga osoba w historii polskiej edycji teleturnieju "Milionerzy" wygrała milion złotych. W ostatnim pytaniu musiała odpowiedzieć, jaki jest wynik mnożenia 1111 razy 1111.

W "Milionerach" padło pytanie o milion! W innym nauczyciel poległ na Inwokacji Nowa edycja... czytaj dalej » Pochodząca z Bezmiechowej Dolnej na Podkarpaciu Maria Romanek jest była nauczycielką. Teraz przebywa na emeryturze.

W rozmowie z prowadzących "Milionerów" Hubertem Urbańskim przed pytaniem o milion pani Maria przyznała, że za wygrane pieniądze wyremontuje kuchnię i wybierze się na wycieczkę do Gruzji. Całą resztę wygranej chce przeznaczyć na cele charytatywne.

Pytanie za milion brzmiało: "Ile to jest 1111 razy 1111, jeśli 1 razy 1 to 1, a 11 razy 11 to 121?". Miała do wyboru cztery odpowiedzi: A - 12 321; B - 1 234 321; C - 111 111 111; D - 123 454 321.

Po chwili zastanowienia wybrała poprawną odpowiedź B - 1 234 321.

Maria Romanek jest drugą osobą w historii polskiej edycji teleturnieju "Milionerzy", która wygrała milion złotych. Do tej pory pytanie za milion zostało zadane tylko raz: 28 marca 2010 roku. Wówczas poprawnej odpowiedzi udzielił Krzysztof Wójcik.

Teleturniej "Milionerzy" można oglądać codziennie od poniedziałku do czwartku o 20:55.

