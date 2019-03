Na co przysięgał Obama? Pytanie za pół miliona

Pytanie o drugie zaprzysiężenie byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamy usłyszeli w specjalnym odcinku "Milionerów" aktorzy filmu "Całe Szczęście": Joanna Liszowska i Tomasz Sapryk. Do wyboru mieli cztery odpowiedzi: deklarację niepodległości, dwie biblie, trzy konstytucje i cztery zdjęcia żony – Michelle Obamy. Wcześniej wykorzystali już wszystkie koła ratunkowe.

Aktorzy bez problemu odpowiedzieli na trzy pierwsze pytania. Kłopoty pojawiły się przy pytaniu za pięć tysięcy złotych. Dotyczyło one rodzaju tkaniny, a konkretniej "ażurowej plecionki z sześciokątnymi oczkami". Liszowska i Sapryk skorzystali z opcji koła ratunkowego pół na pół i poprawnie wskazali tiul. Zapytani o to, "którzy zakonnicy nazywani są psami Pana", woleli nie ryzykować przegranej i o pomoc poprosili publiczność. 47 proc. pytanych wskazało na odpowiedź "dominikanie". Gracze postawili na tę odpowiedź i wygrali 125 tysięcy.

Pytania warte milion. Hubert Urbański zadawał je już 20 razy, tylko trzy osoby odpowiedziały dobrze Oto wszystkie... czytaj dalej »

Kolejne pytania – za 250 tys. oraz 500 tys. złotych również sprawiły parze problem. Zapytani o iryzację postanowili zadzwonić do przyjaciela i poprawnie wskazali plamę benzyny na drodze jako przykład tego zjawiska. Przy pytaniu o zaprzysiężenie prezydenta Stanów Zjednoczonych na drugą kadencję postanowili zrezygnować z odpowiedzi i wygrali ćwierć miliona.

Podczas oficjalnego zaprzysiężenia na drugą kadencję prezydent Obama położył dłoń:

A: na deklaracji niepodległości

B: na dwóch Bibliach

C: na trzech konstytucjach

D: na czterech zdjęciach żony

Aktorzy wahali się między odpowiedziami A, B i C. Poprawną odpowiedzią okazała się B: dwie Biblie. Co ciekawe, jedna z nich należała do Abrahama Lincolna, a druga do Martina Luthera.

Wygrane pieniądze zasilą konto Fundacji TVN "Nie jesteś sam".

Kilka dni temu w programie padł milion. ZOBACZ