Była na okładce Vogue, zarabiała miliony - co się stanie z ukochaną kotką Karla Lagerfelda?

Foto: Instagram/@choupettesdiary

Joanna Przetakiewicz wspomina Karla Lagerfelda

19.02 | "To był kolekcjoner setek tysięcy książek. On te książki nie tylko kolekcjonował, on je czytał" - tak Karla Lagerfelda wspomina Joanna Przetakiewicz. Sławny projektant mody zmarł w wieku 85 lat.

»