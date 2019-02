Gwiazdy żegnają Karla Lagerfelda. "Świat mody bez Ciebie już nigdy nie będzie taki sam"





Karl Lagerfeld - jeden z najsłynniejszych projektantów mody na świecie - zmarł w wieku 85 lat. Gwiazdy, modelki, muzycy oddają hołd swojemu mistrzowi i przyjacielowi.

Karl Lagerfeld zmarł 19 lutego 2019 roku. Z pochodzenia był Niemcem, ale mieszkał i tworzył we Francji. Od 36 lat kierował domem mody Chanel. Był też znany jako fotograf.

Projektant w ostatnim czasie zmagał się z problemami zdrowotnymi, był nieobecny na wielu pokazach mody.



Wyświetl ten post na Instagramie. REST IN PEACE @karllagerfeld So incredibly sad to hear this. Karl was a genius ! #melaniatrump #karllagerfeld #throwback #rip #chanel Post udostępniony przez Melania Trump (@melaniatrump.style) Lut 19, 2019 o 4:07 PST





Rubik i Przetakiewicz wspominają Lagerfelda

Wielkiego projektanta żegnają też polskie gwiazdy. "Będzie nam ciebie brakować! Dziękuję Ci Karl, za te chwile, które spędziliśmy razem, za twoją życzliwość, ogromne serce i poczucie humoru. Świat mody bez Ciebie już nigdy nie będzie taki sam"- napisała Anja Rubik.

"Byłeś wspaniałym mentorem i przyjacielem. (...) A ja chcę się uczyć Ciebie. CIEBIE NIKT NIE ZASTĄPI. DZIĘKUJĘ" - pisze z kolei Joanna Przetakiewicz.



Wyświetl ten post na Instagramie. You will be missed ! Thank you Karl for all the moments we spent together, your kindness, big heart and humor. Fashion will never be the same without you. #karllagerfeld Post udostępniony przez Anja Rubik (@anja_rubik) Lut 19, 2019 o 4:18 PST



Wyświetl ten post na Instagramie. Powtarzałeś zawsze, ze trzeba sięgać po swoje marzenia i je realizować. Tak właśnie zrobiłam.Bo we mnie wierzyłeś. Byłeś z tych ludzi, którzy się dzielili - sercem. Nigdy nie zapomnę Twojego poczucia humoru, charyzmy i inteligencji, ale to co było najważniejsze to Twoja troska, ciepło, KOCHANIE LUDZI Zawsze byłeś niczym wysoki budynek z antenami sięgającymi chmur, które ściągały kosmiczną energię jak zasięg telewizyjny. Podkreślałeś, że ludzie, z którymi pracujesz, to Twoja rodzina. Czułam się jej częścią. Dziękuję! Byłeś wspaniałym mentorem i przyjcielem. Chciałeś się nieustannie uczyć. Dowiadywać, czytać, oglądać. A ja chcę się uczyć Ciebie. CIEBIE NIKT NIE ZASTĄPI. BYŁEŚ, JESTEŚ I BĘDZIESZ LEGENDĄ. LUDZKIM FENOMENEM Post udostępniony przez Joanna Przetakiewicz (@joannaprzetakiewicz) Lut 19, 2019 o 3:47 PST

"Nasze serca są złamane" - gwiazdy opłakują mistrza

"Zawsze będziemy się od ciebie uczyć" - napisała na Instagramie Donatella Versace.

"Poznać cię to był zaszczyt. Dzięki za wskazówkę z suchym szamponem. Zawsze będę o tobie myśleć w trakcie 'pudrowania mojej peruki'" - wspomina modelka Alexa Chung.



Wyświetl ten post na Instagramie. Karl your genius touched the lives of so many, especially Gianni and I. We will never forget your incredible talent and endless inspiration. We were always learning from you. Post udostępniony przez Donatella Versace (@donatella_versace) Lut 19, 2019 o 3:51 PST



Wyświetl ten post na Instagramie. Rest in peace, Karl. I remember being so scared to interview you and yet you were in fact incredibly witty and generous. Thank you for inviting me to some of the most glamorous experiences of my life, it was an honour to know you. Oh yeah and thanks for the dry shampoo tip, will always think of you as I powder my wig. Post udostępniony przez Alexa Chung (@alexachung) Lut 19, 2019 o 3:59 PST

W poście Lily Allen czytamy z kolei: "Dzięki tobie czułam się jak księżniczka. Nigdy do końca nie rozumiałam co we mnie widziałeś, ale zawsze będę wdzięczna za wsparcie, jakie otrzymałam od ciebie i domu mody Chanel przed ostatnie 15 lat.



Wyświetl ten post na Instagramie. You made me feel like a princess. I never quite understood what you saw in me but I am forever grateful for the support that you and Chanel have given me over the last 15 years. Rest In Peace Karl, you were a true genius and will be missed, so much. Post udostępniony przez LILY ALLEN (@lilyallen) Lut 19, 2019 o 4:04 PST