Źle skręcił, pojechał pod prąd. "Wariat, no zabójca po prostu"

Autostradą pod prąd z piątką dzieci

07.10| Innych kierowców zmuszał do nagłego zjeżdżania na inne pasy, bo sam mknął autostradą A2 pod prąd. Niemiec prowadzący peugeota z przyczepą podróżował z żoną i pięciorgiem dzieci. Policja z Konina ukarała go mandatem. Do zdarzenia doszło w okolicy Żdżar (k.Konina)

