Sukces jest wtedy, gdy jej uczeń przestaje się bać. Oto Nauczycielka Roku 2019

Jestem przekonana, że to, co robię, jest moją pasją i nie potrafiłabym wykonywać niczego lepiej – mówi Zyta Czechowska, która na co dzień pracuje z niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą. To ją w tym roku doceniła kapituła konkursu Nauczyciel Roku.

Nauczyciele chcą strajku włoskiego. Wyznaczyli termin rozpoczęcia protestu Tylko 18 procent... czytaj dalej » Dla Zyty Czechowskiej wielkim sukcesem często jest to, że dziecko po kilku latach edukacji potrafi zgłaszać potrzeby fizjologiczne, rozpoznaje nauczycieli, pionizuje głowę czy przełamuje strach przed obcymi.

Czechowska jest nauczycielką i pedagożką specjalną w Zespole Szkół Specjalnych w wielkopolskim Kowanówku. Na co dzień pracuje z dziećmi wymagającymi wyjątkowej uwagi i zaangażowania – niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z uczniami z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Uczy od 22 lat. Pierwszą pracę w szkole specjalnej zaczęła już po maturze, by zdobyć pieniądze na studia. Jak sama twierdzi, wiele zawdzięcza swojej mamie: "Nauczyła nas szacunku do siebie i do innych ludzi. Zawsze pochylała się nad potrzebującymi, chociaż sama miała niewiele. Takiej postawy i sposobu na życie mnie i moje rodzeństwo nauczyła".

- Pasja to jest to, co najważniejsze w zawodzie nauczyciela, ale też wsparcie najbliższych, które ja mam – mówiła Czechowska tuż po odebraniu nagrody. Dziękowała mężowi, córce, a także dziewiątce swojego rodzeństwa (jej dwie siostry też są nauczycielkami) i mamie.

- Nasza praca wymaga pokory, zaangażowania. Trzeba być szczerym, prawdziwym, sprawiedliwym, bo nasi uczniowie, uczniowie szkoły specjalnej w lot innego nauczyciela wyeliminują. Tylko pokora doprowadziła mnie do tego miejsca – dodała wzruszona.

Europa i cyfrowy świat należą do jej uczniów

Czechowska robi wszystko, by jej uczniowie mogli na równi z pełnosprawnymi rówieśnikami korzystać z edukacji, dlatego włącza ich do innowacyjnych projektów i wprowadza w cyfrowy świat. Jako jedna z pierwszych w Polsce wprowadziła do codziennych zajęć w szkole tablety.

Jest autorką i jedną z liderek międzynarodowego projektu Comenius "Jak smakują Polska i Niemcy", na którego realizację pozyskała 20 tys. euro ze środków unijnych. Projekt miał na celu poznanie kultury i tradycji kulinarnych Polski i Niemiec.

Jej uczniowie uczestniczyli w warsztatach kulinarnych, zwiedzili Berlin, Hanower, Barsinghausen, Warszawę, Poznań, Gniezno i Biskupin. Dla wielu podopiecznych Nauczycielki Roku 2019 była to pierwsza w życiu okazja, by wyjechać za granicę.

Nauczyciel roku: nastawialiśmy się na rozmowy, trafiliśmy na środek wojny To jest pierwsza... czytaj dalej » Dużo uwagi poświęca temu, by jej uczniowie też czuli, że są obywatelami zjednoczonej Europy. Z myślą o nich powstał projekt "Niepełnosprawni są też Europejczykami". Sama była laureatką konkursu na scenariusz lekcji europejskiej, zorganizowanego w 2017 r. przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Razem szyją i renowują meble

Gdy postanowiła zorganizować dla uczniów projekt "Na ludowo" i zapoznać dzieci z różnymi regionami Polski, specjalnie dla nich ukończyła kurs krawiecki. Wszystko, by razem przygotować stroje ludowe.

Inny projekt "Drugie życie przedmiotów" miał na celu usprawnienie manualne dzieci i nauczenie ich umiejętności stolarskich. Razem renowowali stare meble.

W swojej codziennej pracy pomagała uczniom z zaburzeniami psychicznymi, z próbami samobójczymi czy kryminalną przeszłością, a także skrzywdzonym przez swoich rodziców czy starsze rodzeństwo. Jak sama podkreśla, pracuje nie tylko z uczniami, ale co ważne, również z ich rodzicami.

Wiedzą dzieli się też z przyszłymi nauczycielami. Wykłada na studiach podyplomowych dla nauczycieli z zakresu oligofrenopedagogiki oraz autyzmu w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie, Instytucie Studiów Podyplomowych w Warszawie oraz wydziałach zamiejscowych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi.

Kim są najlepsi nauczyciele?

Nauczyciel Roku został wybrany już po raz 18. We wszystkich dotychczasowych edycjach konkursu organizowanego od 2002 r. wybrano ponad 200 laureatów. Obradami jury kieruje prof. Stefan M. Kwiatkowski (obecnie wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN oraz rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie).

"Ten rocznik jest tak eksperymentalny, że tych dzieci po prostu szkoda" Najbardziej mi... czytaj dalej » Tuż przed rozstrzygnięciem mówił "Głosowi Nauczycielskiemu": - Niełatwo było ustalić rozstrzygnięcie. Mieliśmy bardzo dużo znakomitych kandydatur. Różne etapy edukacji, regiony kraju i specyfika pracy sprawiają, że już wyłonienie finalistów jest nie lada wyzwaniem. Regulamin jest jednak nieubłagany i musieliśmy dokonać wyboru. Bo nasz Konkurs nie jest dla dobrych ani nawet bardzo dobrych nauczycieli. Jest dla wybitnych, najlepszych.

W tym roku kapituła przyznała też dwa wyróżnienia. Trafiły do Ewy Drobek, nauczycielki języków obcych z XV LO im. N. Żmichowskiej w Warszawie oraz nauczyciela religii ks. Damiana Wyżkiewicza z Zespołu Szkół im. Konopczyńskiego w Warszawie.

Na gali w Zamku Królewskim w Warszawie przyznano też nagrodę Inicjatywa Edukacyjna Roku 2019 za Maraton Pisania Listów Amnesty International. W ubiegłym roku wzięło w nim udział ponad 600 szkół z całej Polski.

Z kolei Jakub Błaszczykowski, reprezentant Polski w piłce nożnej, ale także założyciel fundacji Ludzki Gest, został laureatem tytułu Przyjaciel Szkoły 2019. To nagroda za działalność charytatywną i wspieranie zdolnych dzieci.