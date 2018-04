"Jeśli jesteś obojętny - zaryzykuj, nie rozczarujesz się"





»

- Najważniejszą prawdą naszej wiary jest cielesne Zmartwychwstanie Jezusa - powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki w życzeniach wielkanocnych. - Wszystkim życzę, aby czas Świąt Wielkanocnych był czasem pełnym radości, pokoju, nadziei, spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym - podkreślił z kolei prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski życzył wszystkim, aby Zmartwychwstały Chrystus wszedł w pełni w ludzkie życie.

- Przyjmijmy Go z ufnością. Jeśli dotąd byłeś daleko od Niego, zrób mały krok, a On przyjmie cię z otwartymi ramionami. Jeśli jesteś obojętny - zaryzykuj, nie rozczarujesz się. Jeśli zdaje ci się, że trudno za Nim iść, nie lękaj się, powierz się Jemu i bądź pewien, że On jest zawsze blisko ciebie i ofiaruje ci siłę, abyś mógł żyć tak, jak On tego pragnie - podkreślił w życzeniach wielkanocnych arcybiskup Gądecki. Arcybiskup Gądecki: podnieśmy się i my z martwoty duchowej O wskrzeszeniu... czytaj dalej »

Przypominał w nich również przypadający w tym roku jubileusz 1050-lecia powstania w Poznaniu pierwszej diecezji na ziemiach polskich, który będzie obchodzony od 22 do 24 czerwca oraz podczas międzynarodowego spotkania Przewodniczących Konferencji Episkopatów Europy, które będzie miało miejsce od 13 do 16 września.

"Niech moc Zmartwychwstałego Zbawiciela dojdzie do wszystkich"

Na zakończenie arcybiskup Gądecki życzył, aby "moc Zmartwychwstałego Zbawiciela dotarła do wszystkich naszych rodaków w ojczyźnie i poza jej granicami i pomogła im stać się współpracownikami Zmartwychwstałego". - Niech dojdzie do wszystkich chrześcijan, którzy razem z nami wyznają wiarę w zmartwychwstałego Chrystusa - powiedział.

- Niech dotrze do tych, którzy doświadczają braku miłości, osamotnienia, porzucenia i uzależnienia oraz do tych, którzy doznają więzienia, do licznych Ukraińców, podejmujących u nas pracę z dala od swoich bliskich. Aby moc zmartwychwstania przezwyciężyła nienawiść, przemoc i wojny na Ukrainie, w Iraku, Syrii i tylu miejscach Afryki, aby dostrzegli Chrystusa, który ich kocha i prowadzi do Ojca - podkreślił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Prymas Polski złożył życzenia wielkanocne

Życzenia wielkanocne zamieścił również na stronie internetowej prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak. Zaznaczył, że "w tajemnicy umierania z Chrystusem rodzi się nowe życie w nas i wokół nas". Prymas Polski: celem jest zmartwychwstanie i życie - W Wielką Noc... czytaj dalej »

- Pragnijmy w tym czasie nie tylko otworzyć nasze serca i umysły na prawdę o nowym życiu w Chrystusie, ale dzielić się nią z innymi przede wszystkim służąc życiu, będąc dla świata tymi, którzy noszą nowe życie w sobie, służą w miłości drugiemu człowiekowi - oświadczył arcybiskup Polak.

Jak wskazał, Święta Zmartwychwstania Pańskiego "pozwalają nam doświadczać nowości życia w Chrystusie".

- Oto wraz z Nim umieramy dla grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych. Dar nowego życia w Chrystusie, dar, który otrzymujemy w sakramencie chrztu świętego, to dar wolności dzieci Bożych. Umarliśmy razem z Chrystusem i nasze życie jest z Nim pogrzebane w śmierci i wychodzimy w nową przestrzeń życia, życia wolnego od grzechu, niepewności i lęku. Wchodzimy w przestrzeń życia, którą otwiera przed nami Chrystus Zmartwychwstały - zaznaczył arcybiskup Polak.

- Wszystkim więc życzę, aby ten czas Świąt Wielkanocnych był czasem pełnym radości, pokoju, nadziei, spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym, doświadczenia nowości życia i dzielenia się tą nowością z wszystkimi - dodał prymas.

Oglądaj Wideo: archidiecezja.pl Prymas Polski arcybiskup Polak złożył życzenia wielkanocne