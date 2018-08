Czego życzycie Polsce?

Kochana Polsko, życzę Ci, abyśmy zaczęli myśleć pozytywnie o sobie, rozwijali swoje talenty oraz motywując się sukcesem innych osób dążyli do tego aby osiągnąć własny sukces. Abyśmy wzięli życie w swoje ręce i nadali mu kierunek, sens i treść. Życzę Ci, abyśmy w życiu prywatnym, społecznym i politycznym szukali tego co nas łączy, szanowali siebie nawzajem, swoją odmienność, różnicę poglądów i traktowali to jako okazję do poznania różnych sposobów widzenia świata. Na koniec życzę Ci, abyśmy dbali o środowisko naturalne, aby zostawić to miejsce w którym żyjemy przyjazne dla przyszłych pokoleń. Wszystkiego Najlepszego!