"Jest zwykłym chamem". Spięcie w komisji śledczej

Giertych: wnoszę o uchylenie tego pytania. Wassermann: A ja...

21.06 | Podczas przesłuchania Michała Tuska przed komisją śledczą ds. Amber Gold doszło do utarczki słownej pomiędzy pełnomocnikiem Tuska mec. Romanem Giertychem a przewodniczącą Małgorzatą Wassermann. Zapytała ona przesłuchiwanego o to co miał na myśli Maricin P. pisząc do Jarosława Frankowskiego: "Myślałem o Michale Tusku. Wydaje mi się, że lepiej pozostawić nasze relacje w takim kształcie jakim są teraz. On może pomóc ale i zaszkodzić". Giertych uzasadniał, że "nie można świadka pytać o to co ktoś myślał". Przewodnicząca komisji nie zgodziła się na uchylenie pytania.

