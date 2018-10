Oskarżenia o molestowanie seksualne. Google zwolniło dziesiątki pracowników

Video: tvn24

Areszt dla fotografa podejrznego o molestowanie nieletnich

26.09| Sąd aresztował na trzy miesiące mężczyznę podejrzanego o molestowanie nieletnich. Według informacji, do których dotarł Głos Szczeciński, zatrzymany to 40-letni fotograf ze Stargardu. To jego żona miała zgłosić popełnienie przez niego przestępstwa. Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia.

